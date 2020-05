Aumentaron las páginas de venta online

Hoy más allá del rubro y del tamaño del comercio, las ventas a través de páginas online han crecido de manera exponencial a partir de lo que fueron las primera etapas del aislamiento social y obligatorio, que impedía que el consumidor pudiera ir al local comercial a hacer sus compras. A partir de esta situación la construcción de estas páginas de venta han ido aumentando y así lo señala Diego Ferrari, integrante de la Cámara de Diseñadores de Rafaela.

“Yo pertenezco al Centro Comercial como integrante de la Cámara de Diseñadores y todas las agencias y estudios con las cuales trabajamos en conjunto, han tenido bastantes consultas; en particular también muchas de ellas se realizan a través de este plataforma ya hecha como MercadoLibre o tienda nube. Menos son los que optan por un desarrollo qué es más costoso, pero sí se ha visto que han incrementado un montón las tiendas sobre todo localmente”, manifestó.

Respecto a esta herramienta que para muchos resultó nueva y sobre las consultas hacia los diseñadores, Ferrari explicó que “sí genera un negocio para nosotros, más allá de que muchas veces estas plataformas están hechas para que las implemente directamente el cliente, aunque muchas veces terminan contratando un diseñador para que les haga las piezas gráficas desde algunos tips para poder armarla y otros optan por qué se las armen completamente, en donde ahí ya es un desarrollo más a medida y tiene otra etapa de trabajo. Pero la verdad es que sí, este sistema llegó para quedarse”.

El diseñador gráfico se refirió a que cosas hay que tener en cuenta en una página online: “estas páginas pre hechas están bastante bien definidas y no tienen mucho secreto; yo en particular creo que tiene que ir ayudado de una buena comunicación en las redes, con publicidades en internet, como para darle un posicionamiento si lo que querés llegar es a vender bastante,, porque como ciudad chica muchas veces la gente prefiere ir al negocio, pero en ese mix puede ser que esté el secreto en aumentar las ventas, un poco en el local y un poco en la venta online. Sirven sobre todo para consultar, para saber si en tal negocio hay tal cosa y después la compró ahí o por ahí voy hasta el negocio, pero me parece que aumenta mucho esto de decir dónde encuentro aquello que estoy buscando y es una manera de comparar y catalogar a un comercio”.



HERRAMIENTA QUE PERMITE

ORDENAR PUERTAS PARA ADENTRO

Ferrari otra de las valoraciones que hizo de las páginas online, es que permite ordenar el comercio puertas para adentro; “muchas veces llegan consultas de como poner una tienda virtual, y por ahí no tienen ordenado nada y a la hora de vender online hay que tener una respuesta rápida. Todos hemos comprado en MercadoLibre y te llega el producto a los tres días y eso es porque hay una logística bastante grande, entonces eso obliga al que quiere vender online en tener por lo menos el stock ordenado, sabiendo qué tiene, que no tiene, con cuánto puede responder, tener que estar actualizando”.

PÁGINAS SEGURAS

Una de las inquietudes en muchos casos, de los consumidores más tradicionales, tiene que ver con la confiabilidad de las compras a través de estas páginas. En ese sentido Ferrari explicó que “estas páginas son seguras, es muy raro que hackeen alguna cuenta sobre todas las transacciones que se hacen; ahí caemos siempre en lo mismo, a la hora de pagar siempre por más que haga un desarrollo propio o caigas en alguna tienda de estas conocidas, las plataformas de pago son muy pocas, mercado pago o todo pago y alguna más, que son desarrollos muy seguro. Más allá de esto que digo, no quiere decir de que si vos tenés la computadora con algún virus, te puedan extraer algún dato, pero lo cierto es que las páginas son muy seguras”, finalizó.