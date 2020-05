Marcha contra la cuarentena, pero con consignas diversas Nacionales 31 de mayo de 2020 Redacción Por Hubo una concentración en el Obelisco y un bocinazo frente a la Residencia de Olivos.

FOTO NA MOVILIZADOS. En el Obelisco se realizó uno de los reclamos.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Una protesta en contra del aislamiento obligatorio dispuesto en medio de la pandemia de coronavirus se llevó a cabo ayer en el Obelisco porteño y otros puntos del país, con una variopinta participación de comerciantes, médicos y activistas políticos que llevaron consignas diversas.

La manifestación fue convocada a través de las redes sociales con los hashtag "Caravana30M" y "CaravanaPorLaLibertad" y se hizo de dos formas: con una concentración de cientos de personas en el Obelisco que rompió con la recomendación del aislamiento social, por un lado, y una caravana de vehículos que tocaron bocina, por el otro.

La protesta se concentró en el microcentro porteño y en los partidos bonaerenses de Tigre y Mar del Plata, pero los reclamos no fueron todos del mismo tenor ni por los mismos motivos, dado que mezcló a comerciantes, médicos y activistas de orientaciones diversas, incluidos quienes dicen que el virus Covid 19 "no existe" y todo es una conspiración.

En la concentración que se llevó a cabo en el Obelisco porteño se registraron algunos forcejeos entre manifestantes y con oficiales de la Policía de la Ciudad, pero no hubo incidentes graves en ninguna de las manifestaciones, aunque una amplia gama de planteos.

En el Obelisco se dio una concentración -pese al distanciamiento social recomendado pero con barbijos- a la que asistieron comerciantes y trabajadores que reclaman una flexibilización del aislamiento. Tanto quienes fueron a pie como quienes se movilizaron en sus vehículos para evitar precisamente la aglomeración de gente, protestaron por el impacto económico de la cuarentena en el área metropolitana.

El mismo reclamo -y también como caravana- se dio en el partido bonaerense de Tigre y en ambos lugares se sumaron algunos trabajadores del sector de la salud que reclamaron mejoras salariales y de las condiciones laborales en las que atienden a la pandemia.

No obstante, fue en Mar del Plata donde el reclamo del personal de la salud tuvo su epicentro en Mar del Plata, donde también hubo una concentración de personas pero con mayor cuidado en lo que respecta al amontonamiento de gente.

De las manifestaciones participaron también, principalmente en el Obelisco, activistas de distintos sectores con cuestionamientos sobre la existencia del virus Covid-19 y carteles contra la OMS.

Entre ellos se mezclaron también opositores al Gobierno nacional que rechazan el aislamiento social obligatorio con diversas consignas políticas y por otro lado militantes "pro vida" que se oponen a la legalización del aborto, cuya convocatoria fue muy activa en las redes sociales.

Además, cientos de personas se acercaron este sábado a la muy custodiada Quinta de Olivos para protestar por la continuidad de las restricciones impuestas por el Gobierno para intentar evitar la propagación del coronavirus. Más de 500 autos se detuvieron frente a la residencia del Presidente, Alberto Fernández, donde hicieron un bocinazo bajo un fuerte operativo de seguridad.



ALIGERAR LA CUARENTENA

La jueza federal con competencia electoral María Servini consideró ayer que "hay que aligerar un poco más la cuarentena, más si esto va a durar" para que "más gente pueda trabajar", aunque justificó la medida ante la pandemia y señaló que "no" se puso "a pensar si hay riesgo de la democracia o no" por el aislamiento.

Tras aclarar que pertenece al "grupo de riesgo" por su edad, la jueza federal diferenció situaciones e indicó: "Yo estoy en cuarentena hace más de 80 días, desde una semana antes de que lo estableciera el Gobierno. No me puedo quejar. Lo tengo que hacer si o sí".

Servini señaló en declaraciones radiales que en el ámbito judicial y particularmente en los tribunales de Comodoro Py quienes se desempeñan en ese sector están "hacinados" y "en un metro y medio se me juntan tres o cuatro personas".

"No me he puesto a pensar si hay riesgo de la democracia o no por la cuarentena", agregó la jueza al tiempo que marcó distancia de los dichos del magistrado de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, aunque consideró que "hay que aligerar un poco más la cuarentena, más si esto va a durar".

En este sentido, evaluó que "hay que dejar que más gente pueda trabajar, porque la situación del que no cobra es una situación que también hay que contemplar" y agregó: "Yo permitiría que la gente pueda abrir su negocio, siempre controlando".

"Usted no puede tener a una persona que trabaja en un restaurante todos los días en su casa. Esa persona se enferma.

Yo el otro día veía que hay gente que no va a poder abrir más su trabajo", resaltó la jueza.