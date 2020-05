Murió Gustavo Guillén Información General 30 de mayo de 2020 Redacción Por A los 57 años, murió Gustavo Guillén. El actor, que estaba peleando contra el cáncer de próstata, falleció este jueves después de sufrir una descompensación en medio de una intervención quirúrgica

FOTO INSTAGRAM// GUSTAVO GUILLÉN./ El actor recientemente fallecido.

La información conmocionó tanto al mundo de la farándula como a sus seguidores. En la tarde de este jueves, murió Gustavo Guillén. El actor, de 57 años, venía realizando un tratamiento contra el cáncer de próstata del que muy pocos estaban al tanto. Y, según trascendió, habría fallecido mientras era sometido a una intervención quirúrgica en la ciudad de La Plata, donde residía actualmente. La triste noticia fue confirmada a Teleshow por la Asociación Argentina de Actores.

Nacido el 30 de junio de 1962 en Buenos Aires, Gabriel Gustavo Dasso -tal su verdadero nombre- se hizo famoso a fines de los ochenta gracias a su trabajo en distintas telenovelas. Su debut televisivo había sido con el personaje de Coco Medina en La cuñada, tira protagonizada por María Valenzuela, Daniel Fanego y Gustavo Garzón en 1987. Y, desde ese momento, los productores no pudieron dejar de reparar en él.

Sin embargo, aunque tenía el physique du rol de galán, Gustavo siempre agradeció que el público no lo encasillara en ese lugar y que, por el contrario, destacara su trabajo de actor. Pero, por sobre todo, celebró que sus convocatorias fueran constantes. Participó de Sin marido (1988), Amándote II (1990), Manuela (1991), Perla negra (1994), Dulce Ana (1995), Los ángeles no lloran (1996), Ricos y Famosos (1997), Muñeca Brava (1998), Chiquititas (2000), 099 Central (2002), Mil millones (2002), La niñera (2004), Casados con hijos (2006), Collar de esmeraldas (2006), Solamente vos (2013) y Quiero vivir a tu lado (2017), entre otras tiras.

Guillén también tuvo su destaque en teatro con obras como Asesíname dulcemente (2008) y La lengua de los amantes (2011). Y, en el año 2007, se animó a formar parte del Bailando por un sueño, donde hizo de pareja de Abigaíl Pereira.

En los últimos tiempos, sin embargo, el actor fue noticia por conflictos con su ex mujer, Luciana Abelanda, quien lo denunció por violencia de género. Guillén, en todo momento, negó las acusaciones de la madre de su hijo menor, Pedro (3), con quien se había casado el 29 de diciembre de 2013 después de cuatro meses de noviazgo. Y dijo que solo se había tratado de una discusión de pareja que había subido demasiado de tono. Pero reconoció que, este hecho, lo había afectado laboralmente.

Hasta días antes de que comenzara a regir la cuarentena obligatoria por el coronavirus en todo el país, Gustavo estaba al frente de un ciclo llamado Todo un clásico, que se emitía todos los jueves de 20 a 22 hs. en FM 87.9, Radio Única de La Plata. Pero, con el inicio del confinamiento social, el programa se vio interrumpido.

Guillén también tuvo que suspender las presentaciones que venía haciendo junto a Adrián Suárez y Martín Aldano, con quienes había formado la banda de rock Fuera de peligro, que recreaba temas de los años 70, 80 y 90. De la misma manera, había tenido que dejar de lado los talleres de actuación que venía dictando por distintas ciudades del país, para así poder cumplir con su aislamiento.

En los últimos días, el actor había subido varios posteos hablando de esta extraña etapa de pandemia. En unos señalaba cuánto extrañaba a Valentino (16), su hijo mayor, con quien compartía la pasión por la música. Y en otros filosofaba sobre la crisis que hoy afecta al mundo entero a causa del COVID-19.

"Tiempos de Cambio. Momento trascendental en la historia de la humanidad. Él llegó para quedarse un rato largo. Nada será como lo tenías pensado, organizado o deseado. Todo cambiará si realmente te lo propones, sin miedos, sin prejuicios, siendo más humanos y solidarios. ¡Esto también pasará!, había escrito Guillén hace apenas dos meses.

En su comunicado, la Asociación Argentina de Actores, a la que Guillén estaba afiliado desde el año 1987, lo despidió destacando sus tres décadas de trayectoria y le brindó sus condolencias “a sus familiares, amistades y a quienes compartieron su trabajo actoral”.