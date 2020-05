El Municipio incorporó bicicletas eléctricas como forma de movilidad sustentable

La Municipalidad de Rafaela recibió la donación de dos bicicletas eléctricas que fueron desarrolladas y entregadas por la Universidad Nacional de Rafaela, en el marco del proyecto "Diseño Sustentable".

Los vehículos fueron recibidos por las secretarias de Gobierno y Participación, Amalia Galantti; y de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso; en un acto que se desarrolló en la institución de educación superior, respetando los protocolos de salud vigentes.

El mismo estuvo encabezado por el secretario de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UNRaf, Lic. Hernán Revale; y la secretaria de Articulación con la Comunidad, Mg. María Cecilia Gutierrez. También participaron investigadores de la universidad y del CONICET, el coordinador de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit, y agentes de tránsito.

De esta forma, se concreta un esfuerzo conjunto de las instituciones en el compromiso por impulsar el desarrollo emprendedor de productos innovadores con alto valor agregado y, al mismo tiempo, promover el cuidado del medioambiente.

A través de estas acciones, enmarcadas en el convenio celebrado entre el Rector de la UNRaf, Rubén Ascúa, y el intendente Luis Castellano, se busca colaborar en la difusión de este y otros medios de movilidad sustentable.



MOVILIDAD INDIVIDUAL

Al tomar la palabra, la Secretaria de Gobierno y Participación señaló: "El año pasado comenzamos los diálogos con la universidad sobre el desarrollo de bicicletas eléctricas que están llevando adelante a través del Club de Emprendedores y pusieron a disposición del Municipio dos vehículos para ser utilizados".

"Los vamos a destinar al área de Protección Vial y Comunitaria. Estoy muy contenta, esto tiene que ver con la prevención y el patrullaje que vamos a desarrollar a través de este medio de movilidad, en el marco de la política de desarrollo sustentable que viene promoviendo el Estado local. Además, nos permite reducir costos de mantenimiento o funcionamiento y movernos con mayor agilidad y rapidez", enfatizó la funcionaria.

Por último, la Secretaria de Ambiente y Movilidad, expresó: "Es un paso más que damos en materia de movilidad eléctrica, ya desde el año pasado con una nueva normativa que nos ayuda en la ciudad, no solamente a contar con estos medios de movilidad sino a incentivar la investigación y el desarrollo, que la movilidad sustentable sea posible y adaptar las normativas que existen a nivel nacional a nuestra localidad".

El uso de la movilidad individual "está siendo cada vez más importante, particularmente por la realidad mundial, por eso debemos estar aggiornados con innovación, que es justamente lo que estas bicis hoy nos demuestran y que podamos sumarlas como forma de movilidad del Municipio, es muy significativo".



DETALLES TECNICOS

Los vehículos son ciclorodados eléctricos rodado 26. Tienen cuadro de aluminio, sistema a disco mecánico (del/tra160mm), cuentan con un motor eléctrico (Brushless con engranajes 350W/36V) y también con display LCD y sensor P.A.S.

La batería compacta es extraíble y tiene autonomía para 35 a 40 kilómetros. Este modelo y otras alternativas de electromovilidad son impulsados por un equipo de especialistas en el Centro de Investigación Aplicada UNRaf Tec.

Luis Silva de la UNRaf explicó al respecto: "Hay restricciones que debemos cumplir en función de modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito que hace eje en tres cuestiones: la potencia máxima del motor que no exceda los 500W, que a los 25 kilómetros por hora deje de asistir al conductor eléctricamente y que sea de pedaleo asistido".

Esto último quiere decir "que no existe un acelerado sino un sensor de inteligencia interna que detecta que el usuario está haciendo tracción y aporta el motor eléctrico".

Con respecto a la autonomía, aclaró que "es variable porque depende de lo que el conductor aporta. El nivel de asistencia máximo tiene unos 30 kilómetros de autonomía pero, si uno hace mayor esfuerzo, puede ser mayor".

El mecanismo de carga "es a través de un cargador como tenemos en las notebooks, que se conecta a la batería. Estamos en un proyecto para que esto sea automático. Si está completamente descargada, en dos horas se carga el 80 por ciento, mientras que en 4 horas se la carga de forma completa".



IMPULSAR LA INVESTIGACION LOCAL

Por su parte, Hernán Revale comentó que "estos proyectos son posibles por las respuestas veloces de transferencia tecnológica de la Universidad Nacional de Rafaela, gracias a la existencia del centro de Investigación aplicada".

"Es una política que se generó desde el Rectorado, como brazo ejecutor de la vinculación y transferencia tecnológica universitaria, donde no solo se hace investigación básica sino que se buscan aplicaciones concretas y prácticas a problemáticas de Rafaela y la región", agregó.

También Lucas Schonfeld, de la empresa Emobi Vehículos Eléctricos, contó que se dedica a la fabricación de "bicicletas eléctricas de distintas potencias y rodados. Tenemos modelos de paseo, mountain bike, tipo folding bike, y de potencia que va desde 350 a 500W".

"Somos de Rafaela, estamos apoyados por la facultad y comercializamos mediante Instagram, mercado libre y Whatsapp. Comercializamos en todo el país. En Rafaela queremos crecer en el mercado", finalizó.