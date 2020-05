Fracasó la sesión en Diputados Nacionales 29 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Juntos por el Cambio fracasó ayer en su intento de juntar el quórum necesario para tratar el DNU sobre los "superpoderes" del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por lo que no se concretó la sesión especial que había solicitado.

"Declaro fracasada la sesión especial", afirmó Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, casi 50 minutos después del horario de la convocatoria a las sesión virtual en la que la oposición pretendía derogar el decreto que eliminó el tope para las reasignaciones presupuestarias en medio de la pandemia.

La alianza opositora no pudo conseguir la cantidad de legisladores necesarios para avanzar con la sesión especial y no pudo hacer caer el decreto que le otorgó facultades al ministro coordinador para reestructurar partidas sin aval parlamentario.

En total, dieron el presente 124 diputados, incluyendo al titular de la Cámara baja: 116 de Juntos por el Cambio; 4 del Interbloque Federal y tres legisladores de otras bancadas.

El interbloque Federal no había acompañado el pedido de sesión especial, pero compartía las críticas al decreto presidencial de "superpoderes", por lo que algunos de sus miembros intentaron ayudar a Juntos por el Cambio con el quórum, como Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contigiani.

Durante la sesión, el diputado Waldo Wolff cargó las tintas y dejó expuestos a los diputados Beatriz Avila, Miguel Ansaloni y Antonio Carambia, quienes habían sido electos en 2017 por Cambiemos pero que con el recambio del Gobierno se sumaron a las filas del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, más cercano al oficialismo.