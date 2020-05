Córdoba autorizó desde el sábado algunos deportes Deportes 28 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO PERMITIDO./ El Pádel es una de las actividades autorizadas.

El COE y la Agencia Córdoba Deportes anunciaron el regreso de algunas actividades deportivas individuales, en el interior provincial. Esto es en las zonas blancas a partir del próximo sábado y se podrá jugar al tenis, al golf, el paddle, hacer ciclismo y caminata deportiva (trote, no running).

Como ejemplo, en la localidad de Freyre, a 60 kilómetros de Rafaela, o en San Francisco (a 100) estarán permitidas las siguientes actividades de forma individual (no se autoriza la actividad de manera colectiva o grupal):

1) Caminatas deportivas (marcha y trote). No está autorizado el running.

2) Ciclismo.

3) Tenis.

4) Paddle.

5) Golf.

Disposiciones generales: 1) La actividad se realizará de lunes a domingo de 07:00 a 13:00 hs.

2) Quedan prohibidas las aglomeraciones de personas, antes, durante o después de la actividad.

3) Se evitará compartir todo tipo de elementos deportivos.

4) Se evitará compartir recipientes de agua y toda otra bebida o alimento.

5) Se deberá evitar el diálogo entre las personas.

6) Al frenar o detenerse, mantener una distancia mínima de tres metros.