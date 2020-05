Corach: "Tenemos que ser cautos para no perder todo lo ganado hasta acá" Locales 04 de mayo de 2020 Redacción Por A partir de que en Rafaela no hubo nuevos casos de Covid-19, los diferentes sectores presionan para nuevas habilitaciones y en la población crece la ansiedad. El Jefe de Gabinete local afirmó que no se puede flexibilizar de tal manera que se eche por tierra todo lo conseguido respecto a controlar la circulación del virus.

FOTO ARCHIVO MARCOS CORACH. Destacó el amplio abanico de acciones municipales para enfrentar una situación de emergencia sanitaria, social y económica excepcional.

Ante el nuevo debate que se abre respecto a relajar la cuarentena obligatoria que fue decretada para evitar el colapso del sistema de salud frente al avance de la pandemia de coronavirus, el jefe de Gabinete y Modernización del Municipio, Marcos Corach, consideró que "la clave es evitar un exceso de confianza y una reapertura que derive en contagios masivos, trabajadores con miedo, empresas que cierren por más tiempo, es decir, retroceder". En la foto actual de Rafaela ya no hay transmisión por conglomerado por lo que crecen los pedidos -y reclamos- de empresas para que se autoricen nuevas actividades siempre bajo las nuevas formas de trabajo regidas por los protocolos.

Corach analiza los planteos de los sectores comerciales y el panorama que se viene en los próximos días.

-¿Cual es el balance del trabajo del municipio en relación a esta cuarentena?

-En estos días, como nunca, estamos viendo la importancia de contar con un Estado fuerte, presente y activo. Quedó visto que, ante la emergencia, solo ese Estado aparece como un instrumento ordenador, tranquilizador y articulador de acciones. En Rafaela hemos puesto en marcha una gran red de cuidado. Se trata de cuidar a todos, hacer que la presencia del Estado traiga algo de tranquilidad y alivio en medio de esta crisis sin precedentes. El Estado es importante para todos, eso queda hoy sin dudas en evidencia; y por eso todas las áreas del municipio están en la calle, en cada barrio, tratando de acercar soluciones, de brindar contención e información para enfrentar a la pandemia de la manera adecuada. Como dijo el intendente: Rafaela es, por su propia dinámica productiva y económica, una ciudad de riesgo, tenemos un alto porcentaje de gente que viaja e incluso son muchos los que regresaron en medio de este proceso, por eso los cuidados deben ser rigurosos. De cualquier manera nos da mucho orgullo saber que somos una ciudad que da el ejemplo; pese al mencionado riesgo, la cosa no solo no se desmadró, sino que estamos muchísimo mejor. La clave es evitar un exceso de confianza y una reapertura que derive en contagios masivos, trabajadores con miedo, empresas que cierren por más tiempo, es decir: retroceder y perder todo lo ganado hasta acá. Tenemos que ser cautos”.

-Cuando se menciona a esa red de cuidado, ¿de qué se habla?

-Como dije, estamos desplegando a todo nuestro equipo para atender la emergencia. El esfuerzo es enorme y el orgullo que sentimos por nuestra gente es más grande aún. Cuando hablamos de gran red, es porque estamos atendiendo, además de lo estrictamente sanitario, todos los efectos secundarios que la pandemia y la cuarentena traen consigo. Estamos triplicando la asistencia alimentaria a comedores y entregando una gran suma de bolsones de comida para que en los sectores más vulnerables nadie pase hambre. Estamos ocupándonos especialmente de los adultos mayores, con un programa específico para brindarles cuidado, cercanía y resolverles dificultades a aquellos que no cuenten con red de contención. Estamos también más cerca que nunca de las personas con discapacidad, acercando insumos y resolviendo situaciones. Lo mismo con nuestros médicos y personal de la salud, donde estamos trabajando para sostenerlos y acompañarlos a ellos que batallan en la primera línea. Tenemos además en acción una brigada sanitaria que recorre los barrios para perfeccionar los protocolos y medidas de prevención: un equipo multidisciplinario que capacita e informa. La tarea de esta brigada es fundamental de cara al futuro inmediato, porque cuando la cuarentena se vaya flexibilizando, la información de primera mano es fundamental para que todos puedan actuar con responsabilidad. Es para destacar también que, junto con el equipo municipal, seguimos atentos a la seguridad, haciendo controles y custodiando el cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen por esta situación excepcional. A su vez, hemos puesto en funcionamiento también dos grandes centros de aislamiento con los que cuenta nuestra ciudad y que esperamos no tener que utilizar. También estamos cerca de los comercios y empresas, ayudando para que puedan atravesar el parate producto de esta crisis con todas las soluciones y paliativos que están a disposición, ya sean propios, como los implementados a nivel provincial o nacional”.

-¿Cuál es el rol del municipio en relación a la situación de los comercios y empresas?

-En principio para el comercio hemos dispuesto el portal Comprá Desde tu Casa, mediante el cual estimulamos la continuidad comercial online de aquellos establecimientos que pueden realizarlo. La posibilidad de la compra telefónica y entrega a domicilio en los rubros autorizados es algo que estamos impulsando desde el municipio porque creemos que ayuda, tanto en lo económico como a mantener a la gente aislada. El jueves pasado junto con Mercado Libre más instituciones como el INTI, el centro comercial y la agencia de desarrollo, generamos un programa de desarrollo de vendedores locales dentro de Mercado libre con el objetivo de que los empresarios, emprendedores, comerciantes locales, generen y se capaciten en una alternativa de venta que vino para quedarse. Sabemos que no es fácil y son muchos comercios, pero cada día avanzamos un poco más, estudiando caso por caso. A su vez los estamos asesorando respecto del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y hoy hay una batería de beneficios establecidos desde la Nación y la Provincia que queremos que lleguen a todos aquellos que les corresponda. Sabemos que la situación es complicada para todos, también para comercios y empresas que necesitan trabajar. Y nosotros necesitamos que trabajen, para que se mueva la economía, para que no se pierdan empleos y para que el municipio no pierda más recaudación de la que ya ha perdido. Pero estamos en un momento único, defendiendo la vida de manera directa con la única alternativa que tenemos hoy es la cuarentena. Por su parte el municipio está tensionado, por un lado, por el aumento de la demanda en servicios y en atención de muchos más problemas que a su vez crecen de manera constante; y por otro lado con la merma en la recaudación. Hoy, en gran medida es el municipio y su equipo los que hacen frente a la pandemia en la primera línea de batalla, es el municipio el que planifica y gestiona esa gran red de cuidado que le contaba, y para poder hacerlo necesitamos recursos. Hay determinados sectores que piden facilidades respecto de los tributos municipales. Es importante que entiendan todos que, si las otorgamos, eso significa resignar posibilidades de acción frente a esta crisis. Por eso apelamos la comprensión y el sentido de solidaridad de los que, aun con muchísimo esfuerzo, pueden subsistir.

-¿En qué etapa está hoy Rafaela? ¿Cree factible flexibilizar?

-En este momento tenemos cero casos de coronavirus en Rafaela. Tuvimos 21 casos y lamentablemente un fallecido. Pero todos los que hasta hoy venían sobrellevando la enfermedad, ya se han recuperado. Y eso nos da una gran satisfacción. ¿Esto significa que la pelea está ganada? No. Significa que todo lo que hemos hecho hasta aquí -el esfuerzo de quedarnos en casa, el trabajo de los médicos y el personal de la salud y el de la comunidad toda- ha valido la pena. Hemos alcanzado un primer objetivo y esto significa que estamos mucho mejor y más cerca del lugar al que queremos llegar para poder comenzar a retomar de a poco nuestras vidas. No sabemos cuando será, pero sí que estamos mucho más cerca. Así que a no confundirse. Insisto, la pelea no está ganada. Lo que sabemos hoy es que estamos en el camino correcto y que tenemos que continuar por ese mismo sendero de responsabilidad y compromiso. Todavía tenemos que seguir quedándonos en casa. Y tenemos que hacerlo por dos cosas: por un lado, para no desaprovechar todo lo ganado hasta acá con tanta responsabilidad de la comunidad. Y por otro, por el riesgo que implica tener un rebrote con la ciudad funcionando a pleno: el crecimiento de casos podría ser más veloz y allí tendríamos que volver al aislamiento casi empezando de cero, cuestión que sería mucho más dramática para la economía y el funcionamiento de la ciudad. Insisto, vamos por buen camino y estamos más cerca. Seguir los protocolos que indican los expertos nos viene poniendo cada vez en una mejor situación. Ni bien se pueda pasar de fase lo haremos con la mayor responsabilidad y celeridad posible. Pero frente a los que hoy gritan "habiliten todo ya", sin importarles protocolos, desconociendo que hay expertos que trabajan para cuidarnos, y sin considerar que eso puede ser un camino que nos haga volver atrás, nosotros actuamos y vamos a seguir actuando con responsabilidad”.