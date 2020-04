Calendario con pocos Nacionales Deportes 08 de abril de 2020 Redacción Por HOCKEY

La Confederación Argentina de Hockey informó esta semana que durante 2020 se mantienen en pie únicamente los torneos nacionales de Sub 19 y Mayores, debido a las dificultades ocasionadas por la pandemia del coronavirus. Cabe destacar que el de la categoría superior está programado en Santa Fe a fines de octubre. De tal modo, los previstos para Sub 14 y Sub 16 pasan directamente para el año próximo.

Este es el comunicado: «En virtud de la situación excepcional en la que nos encontramos debido a la pandemia COVID-19 y luego de consultar a distintas entidades afiliadas.

«Se decidió reprogramar el calendario anual de campeonatos, hemos tenido en cuenta los distintos niveles institucionales de nuestro deporte, como así también las dificultades económicas y organizativas que significará el reinicio de las actividades para cada una de las entidades afiliadas y sus clubes.

«Considerando esto, es que hemos decidido reducir la cantidad de campeonatos a disputar durante el año, dando certidumbre sobre la competencia nacional durante el 2020, lo que será de gran aporte para la planificación deportiva y económica, de esta manera intentar fortalecer a las Asociaciones y Federaciones junto a sus clubes.

«Como resultado de dichas consideraciones, es que la CAH organizará en el año 2020 las siguientes competencias:

- Campeonato Argentino de seleccionados Mayores Damas y Caballeros y Sub 19 Damas Pista, en sede a designar del 24 al 27 de septiembre del 2020.

- Campeonato Argentino de seleccionados Sub 19 Damas y Caballeros con sede en Salta y Sub 19 Ascenso A y B Damas con sede en Mar del Plata del 01 al 04 de octubre del 2020.

- Campeonato Argentino de Seleccionados Mayor Damas y Caballeros con sede en Santa Fe y Ascenso Mayor Damas y Caballeros A y B con sede en Tucumán del 29 de octubre al 01 de noviembre del 2020.

"Postergando para el año 2021 los Campeonatos Argentinos y Regionales de seleccionados Sub 14 y Sub 16 Damas y Caballeros, como así también la competencia Regional y Nacionales de clubes que restan disputar en todas sus categorías.

"Referido a lo administrativo y económico, se dispondrá una nueva fecha de inscripción para los campeonatos establecidos, dejando sin efecto las ya realizadas por las afiliadas, sin multa alguna. Esta fecha será comunicada oportunamente".