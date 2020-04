Producción industrial bajó 0,8% en febrero, cuando aún no impactaba la crisis sanitaria Nacionales 08 de abril de 2020 Redacción Por En el primer bimestre del año acumula una caída del 0,5%

BUENOS AIRES, 8 (NA).- La producción industrial registró una leve caída del 0,8% en febrero y acumuló en el primer bimestre una baja del 0,5%, cuando aún no había recibido el impacto de las medidas de aislamiento social tomadas ante el coronavirus.

Según informó el INDEC, en febrero la producción manufacturera creció 1,2% comparada con enero y alcanzó un trimestre de variaciones positivas, después del 1,7% de diciembre y el 1,4% de enero.

La encuesta cualitativa industrial arrojó que un 31,4% de los industriales proyecta una caída, entre marzo y mayo, aunque el organismo aclaró que el sondeo se realizó en la primera quincena de marzo, cuando aún no se podía prever el impacto de la crisis sanitaria.

El 47,8% de los industriales consultados estimó que la actividad permanecerá igual y solo un 20,8% que aumentará en esos tres meses.

De los dieciséis rubros industriales que releva el INDEC, solamente cinco presentaron variaciones interanuales positivas, encabezadas por la producción siderúrgica y de aluminio que creció un 11,1% y la de maquinarias y equipos un 10,9%.

Le siguieron la refinación de petróleo con un alza interanual del 7,8%, la elaboración de alimentos y bebidas un 5,2% y la de sustancias y productos químicos con una mejora interanual del 2,4%.

Los rubros industriales que impactaron negativamente en el nivel general fueron encabezados por la producción de motos con una baja del 19,1%, la de tabaco con una merma del 17,5% y la fabricación de muebles y colchones con 14,7%, en la comparación con febrero del 2019.

Le siguieron la elaboración de insumos para la construcción que se contrajo un 14,1%, la industria automotriz con un 14%, productos de metal con un 13,3%, la indumentaria y calzado con un 9,0% y las manufacturas textiles con un 8,1% de caída interanual.

También se contrajeron en febrero, en la comparación interanual, la fabricación de instrumentos y aparatos de precisión, un 9,3%, artículos de caucho y plástico un 4,7% y la producción de madera, papel, impresión y edición con un 0,3%.



LA CONSTRUCCIÓN

CAYÓ 22,1% EN FEBRERO

La actividad de la construcción se desplomó 22,1% en febrero y cumplió 18 meses consecutivos de recesión, que se habría agravado en marzo por el impacto de la cuarentena aplicada ante el coronavirus. Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) difundido por el INDEC, el sector acumula en el año una caída del 17,8%.

En febrero la actividad mejoró apenas 0,3% respecto de enero, y sumó dos meses seguidos de indicadores positivos, en esa comparación, pero la mayoría de los especialistas considera que esa pequeña recuperación mes a mes sufrió una interrupción abrupta en marzo.

La encuesta que realiza el INDEC había registrado que el 46,1% de las empresas que se desempeñaban en el sector privado y el 59,1% de las que participaban en obras públicas, ya preveía una baja en el bimestre marzo-abril.

Esa encuesta se hizo cuando aún no se había disparado la pandemia de coronavirus también en la Argentina.

Entre las empresas vinculadas al sector privado un 45,9% estimó que la actividad no cambiará y sólo 8,0% que aumentará, mientras que en la dedicadas a obras públicas, un 31,8% estimó que el nivel se mantendrá y el 9,1% que mejorará, en los próximos tres meses.

El informe registra que la superficie autorizada por los permisos de edificación otorgados en los 60 municipios más importantes del país tuvo en febrero una baja del 18,7% con respecto al mismo mes del 2019.

La superficie autorizada acumulada durante el primer bimestre del año arrojó una caída de 6,4% con respecto al mismo período del año anterior.

El consumo de insumos para la construcción en febrero mostró con relación a igual mes del 2019 bajas de 69,6% en asfalto, 52,6% en hormigón elaborado, 38,7% en mosaicos, 28,4% en hierro y aceros, 25,4% en cemento, 23,9% en sanitarios, 16,5% en cales, 11,5% en pinturas, 9,4% en yeso y 0,6% en ladrillos.