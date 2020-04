Ocho nuevos casos de Covid-19 en Santa Fe

La secretaria de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, informó anoche en conferencia de prensa que se reportaron ocho nuevos casos de coronavirus en Santa Fe y que desde que se inició la pandemia el total de contagios suman 184. La funcionaria detalló que en Rosario se registra la mayor cantidad de afectados con un total de 76, en tanto que en la ciudad de Santa Fe ascienden a 28 y en Rafaela totalizan 18.

Poco después de la rueda de prensa efectuada por la funcionaria desde Rosario, junto al secretario de Turismo Alejandro Grandinetti y el secretario de Salud Pública de la Municipalidad local, Leonardo Caruana, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó que a la fecha han sido confirmados 7 casos nuevos de COVID-19, con residencia en el territorio provincial. Además, amplió al señalar que los casos nuevos son: 3 Rosario, 2 Santa Fe y 2 Villa Constitución.

Así, se observa una diferencia sobre casos nuevos, ya que Martorano apuntó que eran 8 en tanto más tarde se indicó que eran 7, aunque en la cifra total hay coincidencia en 184.

Más adelante, la cartera de salud expresa que de los 184 casos, 178 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba que involucra a un rafaelino mayor de edad, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

En la provincia, a la fecha se registró el fallecimiento de una persona en tanto que tres pacientes se encuentran en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica (uno de ellos en el Hospital de Rafaela). El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento.

Un total de 12 pacientes confirmados presentan alta (3 definitivas y 9 transitorias).

Por último, consignó que en la provincia se registraron 1438 notificaciones de las cuales 1104 fueron descartados y 150 continúan en estudio.

A nivel nacional, cinco personas murieron y otras 74 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 53 los fallecidos y a 1.628 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte vespertino.



EN RAFAELA

En tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud informó ayer por la tarde que "no se registraron casos positivos de Covid-19". Por lo tanto los contagios suman 18 en la ciudad de acuerdo a la información provincial o 17 según el criterio del área de Coordinación Epidemiológica, una divergencia que debería ajustarse para una mejor información.

Además, aclaró que el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe especificó que al día de la fecha, no hay circulación viral libre en Rafaela.

En tanto, se continúan realizando los controles médicos a los pacientes con un cuadro de Covid-19 leve que se encuentran aislados en sus respectivos domicilios. Asimismo, se constata en forma permanente que los viajeros que estuvieron en el exterior y al día de la fecha aún no cumplieron con los 14 días de cuarentena, permanezcan en sus hogares sin ningún tipo de contacto con la ciudadanía.

"Es importante continuar con las medidas preventivas aconsejadas: evitar salir de las viviendas innecesariamente, conservar la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros, higienizarse las manos con agua y jabón o alcohol (en cualquiera de sus formas), y evitar llevarlas a la cara" insistieron desde la Coordinación que encabeza el Dr. Roberto Vitaloni.

Por último, recordó que las personas mayores de 65 años, niños y niñas de entre 0 y 24 meses, y los grupos de riesgo de 2 a 64 años, deben recibir la vacuna antigripal.