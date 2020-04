Renunció Diego Gusmán, ex Jefe de Misión del COA Deportes 07 de abril de 2020 Redacción Por HABIA REINVINDICADO A LA DICTADURA MILITAR

FOTO OLE POLEMICA./ El ex miembro del Comité Olímpico Argentino en una entrevista.

El jefe de misión de deportistas argentinos en los últimos Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, Diego Gusmán, presentó esta tarde su "renuncia indeclinable" a su cargo en el Comité Olímpico Argentino (COA), luego del repudio que la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, expuso por su comportamiento reinvindicatorio hacia la última Dictadura Militar.

En una reunión de Consejo de COA, desarrollada a través de una videoconferencia, el citado Gusmán "tomó la palabra y presentó su renuncia ante el tono que tomó la situación", le contó a Télam una fuente del organismo que nuclea a las diferentes federaciones deportivas. Previamente, la funcionaria Arrondo había manifestado su "repudio e indignación" por la conducta asumida por Gusmán, quien reinvindicó el terrorismo de Estado en la última Dictadura Militar (1976-1983).

El apuntado jefe de misión había cuestionado, además, "las políticas de Derechos Humanos impulsadas en los gobiernos democráticos", según reza un comunicado difundido por la propia Secretaría de Deportes. "Todos sabemos lo que nos costó a los argentinos recuperar la democracia y consolidarla durante estos años, por lo que con profunda tristeza no puedo más que indignarme y rechazar que una persona que forma parte del Comité Olímpico Argentino (COA), nada menos que como jefe de misión de deportistas, nos agravie con una versión distorsionada de la historia", dijo Arrondo.

La funcionaria resaltó que Gusmán reinvindica "hechos que fueron condenados por la sociedad y la Justicia", agregó. "De esta manera dejo expreso mi pedido para que los miembros del COA que hayan hecho esas valoraciones se retracten", aseguró.

Arrondo le solicitó al presidente de la entidad, Gerardo Werthein, que "tome las medidas pertinentes en defensa del propio organismo". "En el deporte y en todas las instituciones deportivas se mantienen vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para que Nunca Más haya terrorismo de Estado en la Argentina", completó.

El propio Werthein, en su cuenta de la red social twitter, también emitió un claro repudio hacia la conducta de Gusmán, destacando que "en el COA que me toca presidir no hay espacio para quienes reinvindiquen como héroes a condenados por la Justicia por crímenes de lesa humanidad. La diversidad de opiniones no incluye tolerancia para este tipo de expresiones inaceptables", consideró.

Gusmán se desempeñó como jefe de misión de los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.