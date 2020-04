Inspecciones en supermercados minimercados y almacenes

Continúan los operativos de inspecciones llevados adelante por la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, en distintos supermercados, minimercados y almacenes de la ciudad. El objetivo de los mismos, es poder constatar denuncias de desabastecimiento de productos o aumentos desmedidos de precios, en el contexto complejo de emergencia sanitaria por COVID-19. Dichas denuncias fueron efectuadas por una vía telefónica oficial y a través de la página web de la Provincia.

La directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor de la Provincia, María Betania Albrecht, expresó que "desde la Provincia trabajamos articuladamente con el Municipio para poder constatar estas situaciones y poder proteger al consumidor. En estos momentos de crisis, no podemos permitir las especulaciones en materia de precios". La funcionaria amplió diciendo que "Rafaela tiene una gran cantidad de habitantes, un gran número de comercios y el movimiento que se produce es elevado. Debemos controlar la actividad que desde el primer momento está exceptuada de la cuarentena obligatoria, ya que los comercios de alimentos hoy en día son servicios esenciales para los ciudadanos".

Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, expresó: "Desde el gobierno local venimos implementando políticas específicas para acompañar al sector comercial de la ciudad, ya sea a través de programas propios como el de compra telefónica, la incorporación de muchos comercios barriales a la operatoria de la Tarjeta Alimentar, capacitaciones junto con universidades, entre otros". "En estos momentos, ponemos foco a todas las medidas que impulsa el gobierno provincial y nacional, y estamos informando en forma permanente a todas aquellas actividades, tanto esenciales como no esenciales", amplió el funcionario.

Peiretti finalizó expresando que "así como generamos políticas de acompañamiento y apoyo al sector comercial, también es nuestro deber como gobierno local, dar respuesta a las denuncias que rafaelinos y rafaelinas van generando en los canales de comunicación puestos en marcha por la Secretaría de Comercio de la Provincia. Hemos insistido en estos días con el control social y la comunidad ha respondido denunciando aumentos desmedidos de precios o desabastecimientos. Es nuestra obligación ahora, visitar a estos comercios de diferentes rubros y tamaños, con la idea de constatar no sólo precios y desabastecimientos, sino también cuestiones vinculadas a la protección de los empleados y consumidores".



RESULTADOS

En las primeras jornadas de inspección, de los 7 lugares controlados, se labraron 2 actas de infracción referidas a falta de cartelería que indica detalladamente el precio de cada producto en góndola, y aumentos desmedidos de precios en productos específicos de verdulería. Desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación junto a la Secretaría de Gobierno y Participación a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, se seguirán haciendo estos controles periódicamente, atendiendo a una demanda creciente de los rafaelinos.