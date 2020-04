Propuesta para cuando se levante la cuarentena Nacionales 06 de abril de 2020 Redacción Por DEL SECTOR PRIVADO AL GOBIERNO

BUENOS AIRES, 6 (NA). - "Podemos encerrarnos en nosotros mismos, aislarnos y cuidar de nuestro metro cuadrado, o trabajar juntos, colaborar y transformar la realidad para mejorarla entre todos", sostuvo la propuesta elaborada por el sector privado para retomar en forma paulatina las actividades tras la cuarentena fijada por el Gobierno hasta después de las Pascuas, en medio de la pelea contra el coronavirus.

El trabajo fue elaborado por más de 300 emprendedores, médicos, científicos, docentes, empresarios pymes y referentes de distintas áreas, y ya fue presentado el viernes último al presidente Alberto Fernández y al Gabinete Nacional.

La iniciativa, de 53 páginas, se le hizo llegar también a los gobernadores y a los representantes de la oposición.

"Obviamente entendemos que el Ejecutivo está en el medio de la urgencia, pero sabemos que se le ha prestado atención", dijo a NA uno de los referentes encargados de promover el documento, cuyo objetivo es "reducir el impacto del Covid-19 en la Argentina una vez que se levante la cuarentena".

El trabajo considera que "el rol del Estado es guiarnos en la difícil tarea de controlar la pandemia y sus consecuencias, tomando medidas de emergencia para ayudar en la situación de corto plazo sin dejar de pensar en el mediano y largo".

Y sostiene que la labor de los emprendedores y empresarios es "acompañar a los trabajadores y a todas las familias argentinas: cuidando el nivel de empleo, adaptando el funcionamiento de las empresas a la nueva realidad y sosteniendo la producción de los insumos necesarios para que el país no se detenga".

Sostiene que los argentinos "necesitan de una economía pujante para florecer: para el emprendedor pyme que durante meses no tendrá ventas, para el trabajador formal que depende de la continuidad de las empresas, para los trabajadores informales que dependen de la actividad económica, para el gobierno que tendrá que enfrentar dificultades sociales de alta complejidad y para las familias argentinas en general que buscarán, con su esfuerzo y unión, superar este nuevo obstáculo lo antes posible".

Las propuestas se ordenan en 8 capítulos, que van desde cómo mejorar la capacidad del Estado de testear la enfermedad y controlar mejor los focos, hasta "transformaciones estructurales", como los mercados mundiales que se podrían abordar con productos y servicios, cuando el comercio intente normalizar su funcionamiento.

"Confiamos en que este puede ser el primer paso de un diálogo novedoso y virtuoso entre los emprendedores, empresarios y la dirigencia política. Y que podamos mirar hacia atrás en algunos años y recordar esta pandemia, no solo como un momento de angustia y esfuerzo colectivo, sino como el punto de partida de una nueva etapa de desarrollo para los argentinos", señala el trabajo.

La elaboración del paper fue coordinada por Gonzalo Tanoira, CEO de San Miguel, la mayor exportadora de cítricos; Guibert Englebienne, co-fundador de Globant; Luis Bameule, de la Mesa de Carnes; Silvia Torres Carbonell, del IAE de la Universidad Austral; Juan Collado, Celulosa Argentina; y Javier Goñi, de Ledesma; además de empresarios pymes del interior y comunicadores, mientras que se consultó a distintos expertos.

Los impulsores consideran que la Argentina debe "empezar a prepararse ya" para el día después de la cuarentena.



GASTO PUBLICO

Una reducción del "gasto público que no sea prioritario en el marco de la pandemia por el Covid-19" es uno de los capítulos centrales de la propuesta acercada por el sector empresarial al Gobierno, que incluye reducir 10% las erogaciones de todas las empresas estatales.

La iniciativa advierte que la Argentina tiene "un gasto público desmedido con respecto a su sector privado, que es quien lo mantiene".

"Esta puede ser una oportunidad para que se transfieran del sector público al privado no solo recursos, sino también empleos, si el Estado canaliza su ayuda para que este contrate cada vez más personas", indica el documento.