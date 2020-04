La segunda jornada transcurrió con normalidad Locales 05 de abril de 2020 Redacción Por Luego del satisfactorio operativo organizado por el Municipio, y que trascendió destacándose en todo el país, se repitió la acción que fue tomada como ejemplo y replicado en otras localidades.

Ver galería 1 / 3 - FOTOS M. LIOTTA CON TRANQUILIDAD. La gente se acercó a los cajeros de los bancos con orden y respetando las normas de seguridad sanitarias. CALLES VACIAS. Una gran parte de los ciudadanos cumple con la cuarentena. CONTROLES. Continúan siendo flexibles y rigurosos para los que no respetan el aislamiento.

Jubilados, Pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Prestaciones de Desempleo de nuestra ciudad concurrieron este sábado a los bancos para percibir sus haberes por ventanilla en el marco de la segunda jornada de apertura parcial de bancos programada en todo el país.

Luego del satisfactorio operativo realizado el viernes por la Municipalidad, en coordinación con el Comando Unificado y las entidades bancarias, el segundo día de pago de haberes a estos beneficiarios y beneficiarias que no cuentan con tarjeta de cobro se desarrolló normalmente.

Repitiendo un mecanismo que se observará habitual durante algunos días en la zona céntrica, desde la madrugada los voluntarios convocados por el Estado local pusieron manos a la obra instalando sillas, coordinando el otorgamiento de números para turnos a medida que las personas iban llegando a los respectivos bancos y poniendo especial atención a que cada rafaelino y rafaelina respetara el distanciamiento social adecuado tanto dentro de los bancos como afuera.

Teniendo en cuenta que estamos en cuarentena, la atención central por parte de quienes forman parte del operativo son nuestros abuelos y abuelas. Ellos y ellas son los más vulnerables al contagio de coronavirus y su salud será resguardada de la mejor manera posible.

Con respecto a los controles de tránsito por la zona, seguirán realizándose con máxima rigurosidad para aquellos que no respeten el aislamiento considerando que no solo exponen su salud sino la de los demás. Participaron del operativo preventivo y de control organizado por el Municipio: Protección Civil, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, las fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales más la colaboración de la Asociación Bancaria – Seccional Rafaela -.



COMPRA DESDE TU CASA

Las autoridades locales insisten con el pedido de respetar la cuarentena, quedarse en casa y solo salir exclusivamente para una actividad esencial o humanitaria. También recuerdan que se encuentra disponible en la página web del Municipio el banner “Comprá desde tu Casa”. En él cada vecino o vecina podrá realizar su compra en el comercio de cercanía vía telefónica y acordar el momento exacto para retirar la mercadería. De esa forma, se logra minimizar el riesgo de contagio - https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/181.

Es importante apuntar que la apertura parcial de los bancos es una medida excepcional dispuesta por el Gobierno de la Nación en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la presencia del virus COVID 19 –coronavirus -.



PROXIMOS DIAS

Vale recordar que, durante los próximos días, incluido este domingo, los bancos abrirán sus puertas solamente para atender de forma exclusiva a clientes que perciban el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y prestaciones de desempleo que no posean tarjeta de débito.



RECOMENDACIONES

Es importante que sólo se acerquen a cobrar por caja las personas que no tienen tarjetas de débito y que, quienes tienen el plástico, lo habiliten a través de las líneas telefónicas de los distintos bancos para poder cobrar por cajero y descomprimir la atención. Aquellas que tengan su tarjeta, se podrán acercar a la entidad bancaria para retirar dinero desde los cajeros, en distintos horarios para evitar la aglomeración de gente. Por otro parte, se solicita a quienes se dirijan a las entidades bancarias que estén muy atentas a las indicaciones de los trabajadores municipales y voluntarios destinados al ordenamiento y control en cada lugar para evitar pérdidas de tiempo y cumplir con el distanciamiento social.



LUGARES DE EXTRACCION

DE DINERO

Se recuerda que para la extracción de dinero las personas pueden acercarse a los distintos cajeros que hay en la ciudad. Además, para facilitar la circulación rápida, evitar el aglomeramiento y respetar la distancia social, se pueden en los supermercados, comercios de alimentos y estaciones de servicio que se detallan a continuación:

* Banco Patagonia: supermercado La Anónima, Pingüino y todas las estaciones de servicio.

* Banco Santander Rio: supermercados y estaciones de servicio. Carnave (todos los locales).

* Banco Nación: Pingüino, La Anónima y estaciones de servicio.

* ICBC: La Anónima, YPF e Hiper Libertad.

* Nuevo Banco de Santa Fe: La Anónima, Pingüino, YPF, Carnave.

* Banco Galicia: YPF.

* Macro: Pingüino, La Anónima, Carnave, estaciones de servicio.