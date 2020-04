“El único remedio y vacuna que tenemos es el aislamiento”

En un reporte realizado por las diferentes áreas del Estado local se informó que 1.214 rafaelinos volvieron del exterior a Rafaela desde el 1° de marzo, y que de ese número, 779 cumplieron con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Todavía quedan 435 que deben cumplir su cuarentena y se está realizando un seguimiento exhaustivo.

El 0800-555-6768 es el número para denunciar aquellos que no cumplen con esta disposición.

Independientemente del lugar de donde volvieron, tienen obligación de permanecer 14 días en cuarentena para participar del control y evitar la propagación del coronavirus. Diariamente se hace un seguimiento.

Sobre esta situación la concejal del PJ, Dra. Brenda Vimo manifestó que hay que entender que el único remedio y vacuna que tenemos para prevenir las infecciones por este virus es el aislamiento aunque sea lo que más nos cueste y el remedio más difícil de llevar a cabo.

“Cuando se notificó esta pandemia se viene trabajando desde el área sanitaria, de control y cuerpo policial de forma activa, para poder primero asesorar, luego controlar y tercero tomando las medidas necesarias para que se cumplan. en estos últimos 31 días han arribado a la ciudad más de 1.200 personas desde el extranjero y todas deberían haber cumplido el aislamiento preventivo y social”, dijo la edil.

Y agregó: “esto ha sido un esfuerzo enorme de control en donde más del 50 % han cumplido con estos 14 días que deben estar resguardados y aislados, y todavía quedan más de 400 que deben continuar en aislamiento y se los controla con todo el instrumento que se puede desde el Estado. Hay algo que es imposible y es controlar a cada una de las personas a que cumplan su deber, su obligación ética, sanitaria, moral y humana de quedarse en su casa”.

Vimo le pidió a cada vecino, a cada rafaelino ese compromiso. “Desde lo personal y profesional apelo a la conciencia social de cada uno, es una tarea que no se pudo lograr en ninguna parte del mundo y es la de controlar que todos se queden en casa, que se resguarden no solo por uno mismo sino por toda la comunidad. Los esfuerzos están mancomunados todos hacia un mismo lado y todos los medios de comunicación replican un mismo mensaje, pero todavía hay gente que no cumple con la cuarentena, que no optimiza esto de que solo una vez por semana salga una sola persona por familia a comprar medicamentos o alimentos”, precisó.

La concejal resaltó el compromiso de aquellos que toman en serio las recomendaciones y con su conducta no sólo se cuidan y cuidan a su familia, sino que protegen a la sociedad en general.

“Quiero destacar a cada una de las personas que han cumplido y se angustian por aquellos que no cumplen con la cuarentena”, finalizó.