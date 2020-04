"Se ha empezado con éxito" Locales 01 de abril de 2020 Redacción Por VACUNACION ANTIGRIPAL

El ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola, indicó que “se ha empezado y con mucho éxito, la vacunación antigripal, que reforzamos tanto desde el Estado nacional, como del Estado provincial, por la importancia que tiene que vacunemos contra la gripe”, remarcó, y agregó que el orden de vacunación es primero “ el personal de salud, las personas mayores de 65 años, y es lo que se fue cumpliendo".

En este sentido, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, sostuvo en relación a las vacunas antigripales que “tenemos un adelantamiento, porque antes se empezaba a vacunar en abril y ahora logramos vacunar ya en la última semana de marzo y la primera de abril, y la cantidad de dosis que se han aplicado, es ampliamente superior a los años previos”, y detalló que “se priorizó a personal de salud, que se continúa vacunando; y esta semana se va a vacunar principalmente, a mayores de 65 años”.

Además, Cudós aclaró que habrá diferentes estrategias y metodologías para la vacunación antigripal de la población de riesgo, en el marco de la Emergencia Sanitaria, que comenzarán a implementarse en los próximos días: “Va a haber estrategias de vacunar en clubes o lugares sociales, para que la gente no tenga que ir al centro de salud. Otra estrategia va a ser vacunar en farmacias, sobre todo gente que posea obras sociales como Iapos, Pami, u otras obras sociales, también en otras instituciones de salud: toda persona que se encuentre internada por otra causa, y que tenga indicación de vacuna, ya sea por edad o por factor de riesgo, va a ser vacunado antes de irse de alta. Otra estrategia va a ser vacunar en los geriátricos y finalmente las personas con factores de riesgo”.



ESTUDIOS DE CORONAVIRUS

EN LA PROVINCIA

El titular de la cartera de Salud valoró el comienzo de los estudios de laboratorio para detectar Covid-19 en la ciudad de Santa Fe: “Este laboratorio permitirá que podamos llegar a 90 muestras diarias de estudio, más la capacidad que tiene Rosario, lo que en un funcionamiento normal y efectivo de nuestro laboratorio, vamos rápidamente a alcanzar esto de hacer diagnósticos tempranos y poder sacar personas que pueden estar contagiando, rápidamente de esa situación”.



CIRCULACIÓN VIRAL

Por otro lado, Cudós detalló: “Recordemos que ayer Nación cambió la definición de casos y puso que Santa Fe tiene circulación viral. Quiero afirmarles a ustedes, que esta circulación viral no es descontrolada en la provincia, son pocos casos. Después que confirmemos que habían viajado, o habían estado en contacto con algún viajero, entonces se llama a eso ‘circulación en conglomerado’, y eso lo estamos viendo en la ciudad de Rosario y un caso en la ciudad de Santa Fe. Así es que no hay una gran circulación viral en la provincia, de momento”. “Las medidas de aislamiento nos están diciendo que están sirviendo y seguimos afirmando que es un esfuerzo grande que estamos haciendo todos los pobladores de Santa Fe, pero que sirve para que los casos no se disparen”, finalizó la funcionaria provincial.