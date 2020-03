Pidió ser "solidarios con los venezolanos y los cubanos"

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Alberto Fernández pidió ayer "ser solidarios con los venezolanos y los cubanos que soportan un bloqueo y que en esta pandemia quedan abandonados a su suerte".

"La pandemia nos exige ser muy solidarios con todos. Hay países en el mundo que por razones políticas están siendo sometidos a bloqueos que no les dejan entrar alimentos, que no les dejan entrar medicamentos. Es imposible pensar que somos buenos seres humanos dejando que esas cosas ocurran", enfatizó Fernández.

Además, consideró que está "la oportunidad de hacer un mundo más solidario", y recordó que "hay que poner la solidaridad como bandera antes que nada y tenderle la mano a quien lo necesite".

"Estas cosas las planteo con mucha firmeza, más allá de la cuestión política que uno pude estar de acuerdo o no con un gobierno ocasionalmente en un país", sentenció.



LOS ULTIMOS DATOS

La epidemia de neumonía viral provocada por un nuevo coronavirus se expande por el mundo y la preocupación también va en aumento. Hasta el día de ayer, se reportaron en Venezuela 119 casos de infectados, 2 de muertos y 39 de recuperados.

Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Venezuela se encuentra en el puesto 98 de países con mayor cantidad de infectados.

Mientras tanto, en Cuba se confirmó ayer otra muerte por coronavirus​, por lo que el número alcanza a los cuatro fallecidos, además de 31 nuevos positivos, lo que suma un total de 170 casos confirmados, según informó el Ministerio de Salud Pública.

La cuarta víctima fatal es un hombre de 62 años de la provincia central de Ciego de Avila que padecía patologías previas como diabetes e hipertensión, y contrajo coronavirus​, aparentemente, tras estar en contacto en las últimas semanas con turistas españoles infectados.

Los 31 nuevos casos de ayer suponen un aumento respecto a los 20 del domingo, pero son menos que el récord de 39 alcanzado por el país el sábado. Entre los 31 nuevos contagiados, 29 son cubanos y los dos restantes extranjeros.

El gobierno cubano tomó medidas como el cierre de escuelas, la prohibición de entrada de extranjeros, la restricción de actividades en algunos sectores no imprescindibles y la suspensión de eventos públicos, pero no dispuso momentáneamente el aislamiento.