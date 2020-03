La primera rafaelina infectada por coronavirus recibió el alta médica Locales 30 de marzo de 2020 Redacción Por El sábado 21 de marzo, el intendente Luis Castellano confirmaba a los rafaelinos el primer caso de coronavirus y la información sacudía a la ciudad. Hoy en medio de la pandemia que avanza y lleva a redoblar esfuerzos, se conoció que la primera rafaelina infectada recibió el alta, cumpliendo a rajatabla la cuarentena y demostrando responsabilidad absoluta.

FOTO ARCHIVO ANALISIS. Aún restan aguardar los resultados de 7 hisopados de ciudadanos rafaelinos.

Las buenas noticias en estos momentos de angustia e incertidumbre por el aumento de casos de Covid-19 que demuestran en avance de la pandemia en nuestro país, por ende en la provincia y en nuestra ciudad, este domingo se informó de manera oficial que fue dada de alta la primera rafaelina infectada por coronavirus.

Desde la coordinación de epidemiología regional celebraron la noticia pero además quisieron resaltar la conducta de esta rafaelina que estuvo en Canadá y a su regreso realizó como lo indican los protocolos la cuarentena. Esta mujer es madre de hijos pequeños, y sin embargo fue responsable, cumplió con las indicaciones de los equipos de salud y cuando llegó a su domicilio lo primero que hizo fue autoaislarse.

La responsabilidad de ella seguramente evitó cuántos contagios, no solo de su familia sino a nivel comunidad. Es por esa razón que hay que tomar en cuenta estos ejemplos para imitarlos y entender que quedarnos en casa, lavarse las manos con frecuencia, evitar salir de manera innecesaria e higienizar constantemente las superficies y objetos que diariamente manipulamos, es un acto solidario, que nos protege y protege al resto.

Seguramente no le habrá sido sencillo mantenerse alejada de su marido e hijos pequeños pero su conciencia social hizo que sea más fuerte su responsabilidad y el amor hacia los suyos, que sus deseos individuales; eso la llevó a meterse en una pieza en el fondo de su casa.

Cuando su identidad se hizo pública, la primera infectada por coronavirus en Rafaela publicó a través de sus redes sociales que “estoy bien de salud siguiendo las instrucciones del equipo médico que me acompaña. Quiero agradecer a las autoridades municipales, provinciales por su trabajo incansable su empeño y su lucha; por hacer que nuestra ciudad sufra lo menos posible las consecuencias de una pandemia mundial. El ejemplo es todo un equipo de salud que se levanta cada día con el gran desafío de prevenir, atender y acompañar. El ejemplo sos vos, que te quedas en tu casa, que no salís. Que sabes que esa es la única manera de combatir", expresó a través de estos canales de comunicación.

“Hay que felicitarla y hacerle un monumento”, dijo de manera contundente y con una gran alegría el Dr. Roberto Vitaloni.

Por otra parte, el funcionario señaló que luego de los 9 pacientes con coronavirus positivo, restan aguardar los resultados de 7 hisopados que están siendo analizados.