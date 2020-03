Las preinscripciones ya llegaron a cinco millones Nacionales 30 de marzo de 2020 Redacción Por INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

FOTO ARCHIVO ALEJANDRO VANOLI. El director de ANSeS.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, subrayó que "ya hay cinco millones" de personas que realizaron los trámites de preinscripción para obtener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y percibir 10.000 pesos que otorgará el Estado en abril para afrontar la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

El viernes comenzó el plazo de preinscripción de acuerdo a la finalización del número de documento y seguirá hasta mañana, después la ANSeS otorgará "días extras" para quienes hayan tenido problemas al momento de anotarse.

Vanoli explicó que, luego de ese período, llevarán a cabo "cruces" con la AFIP para determinar que este beneficio llegue a "quienes corresponde", es decir que no posean una renta financiera superior a los $66.000 o tengan a su nombre bienes como embarcaciones.

"Sabemos que no es suficiente, es meramente algo que va a a aliviar a muchas personas que la están pasando mal, pero que es la ayuda que puede dar el Estado en circunstancias muy difíciles, donde la recaudación impositiva ha bajado mucho", enfatizó Vanoli.

En esta línea, puntualizó que están "armando operativos" en conjunto con el Correo Argentino para que quienes no estén "bancarizados" puedan cobrar esta asignación.

La misma medida aplicarán con el seguro de desempleo, que se cobra en efectivo, y con otros beneficios como jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo en lugares alejados de zonas bancarias.

"Estamos retomando algunos operativos con ayuda del Ejército y distintos organismos del Estado. Estamos teniendo presencia en las villas para tratar de estar en los lugares donde hay más aglomeración de personas y menos servicios bancarios", aseveró Vanoli.