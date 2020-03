Siguiendo los pasos de Toledo Deportes 28 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La judoca bonaerense Paula Pareto dará continuidad a los proyectos sociales que llevaba adelante de su amigo el lanzador de jabalina Braian Toledo, fallecido hace un mes en un accidente de tránsito. "Todavía no lo puedo creer. Me cuesta pensar que no está más, que no me lo voy a cruzar más en el Cenard, que ya no voy a verlo ayudando gente, que no podremos ir juntos a los proyectos sociales... Fue terrible", admitió Pareto, en un alto en su rutina en el Hospital de San Isidro, donde es traumatóloga.

"Es lo que él hubiese querido. Sé que no le voy a llegar ni a los talones, porque su compromiso era total. Pero al menos quiero ayudar. Ya acordamos con la empresa Saint Gobain para tomar la posta de sus proyectos en el programa Huella. Hablé con Graciela del merendero Los Pepitos en Merlo y voy a seguir lo que empezó en la sociedad de fomento en Florencio Varela. Porque, además, es lo que quiere la familia de Braian. Su madre y hermanos saben que es lo que a él lo hacía feliz", explicó Pareto.

La judoca y Toledo fueron compañeros de ese programa solidario "Huella Saint Gobain", que está por cumplir diez años y agrupa a varios embajadores, la mayoría atletas olímpicos, que eligen un lugar a refaccionar junto con el acompañamiento de la empresa.