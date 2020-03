Entrenamiento por la gratitud Deportes 28 de marzo de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Siento, y me hago cargo de mi reflexión, que la sociedad rafaelina, la nuestra, la de todos los días, tomó real conciencia de la pandemia, primero por acatar las órdenes impuestas bajo decreto municipal en el minuto cero. Cifro nuevamente ese minuto porque de ante mano la comunidad, TODA, puso las cartas sobre la mesa y actuó al respecto.

En estos días, los argentinos estamos en una situación de sentirnos como si todos hubiéramos tomado un curso intensivo en buenas prácticas e infectología. Lo siento razonable y responsable a la vez. Discernir la problemática es una manera de enfrentar con responsabilidad la problemática mundial. A todos, en algún punto, nos afectó el tema, o…, una resolución, el aislamiento (que sigue siendo la vacuna contra el covid-19 y tenemos que continuar hasta cuando nos lo digan las autoridades), una situación, una vivencia, y, es humano quebrarse, recordar un momento de la vida donde nos golpeó, es del humano tener un ser, y responder de formas distintas o, muy similares. Cuántos lectores son hipocondríacos, cuántos saben más que el otro, cuántos se ponen el mejor escudo y sienten que nada les va a pasar, cuántos ven cómo se destruye su propia coraza cuando se informan, en la rutina doméstica todos tenemos las manos ultra lavadas, pero siempre notamos que en algo fallamos. Es parte del proceso estimado lector. La gratitud, es porque somos responsables y nos responsabilizamos de nuestro actuar. Siento como nunca una comunidad unida, colectiva, instruida e informada, tanto en lo personal como en la conciencia cooperadora hacia uno para todos y, hacia todos para uno.

Por descarte, también soy algo matemático. Me da la impresión que…, de esta salimos entre todos y, en este caso presento una exposición: los argentinos limpiamos y desinfectamos antes del coronavirus. Somos extremadamente higiénicos, el que no se baña una vez por día es porque lo hace dos o tres veces al día. Eso no me acredita a nada. Pero sí, me deja tranquilo.

Todos coincidimos que, tanto a nivel local como nacional nuestros funcionarios están trabajando muy bien. Y en Rafaela, comenzamos antes, eso sí lo doy por asentado. Que más. Solo gratitud hacia el personal médico, las autoridades, los voluntarios, la policía y gendarmes. Toda la ciudadanía, GRACIAS.

Por la conciencia y el acatamiento…, GRACIAS. Me toca lo mío: (cortito) 5 burpees y 10 sentadillas, en la décima me quedo 5 segundos sosteniéndola e inmediatamente cinco saltos rodilla al pecho. Esta actividad repítanla por lo menos 3 veces.

10 sentadillas con salto en alto y 5 segundos de skipping alto. Repetir 3 veces mínimo.

Trabajos de core: mínimo 10 minutos.

Con eso es suficiente por hoy. #yomequedoencasa #uncodazoconamor. Gracias por todo.