El ENARD otorgará becas solidarias

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) anunció ayer que entregarán becas extraordinarias y solidarias de 10.000 pesos para los deportistas que ya se encontraban dentro de su programa, para poder afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus. "En vista del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para combatir la expansión del coronavirus, las autoridades del Enard decidieron otorgar a todos los becados activos una beca EXTRAORDINARIA y SOLIDARIA de $10.000 (diez mil pesos), suma fija, únicamente durante los meses de abril y mayo", informó el ente.

Sin embargo, la iniciativa podría extenderse de acuerdo a la evolución de la problemática y a las consecuencias que generará en la economía del país. Este monto adicional no modifica a la "beca que ya perciben mensualmente" y tampoco cambiará "la categoría ni el valor de lo que recibe cada beneficiario". "Seguimos convocando a toda la comunidad deportiva a cumplir y colaborar con las recomendaciones y medidas vigentes. No sólo se trata de acatar las normas impuestas, sino de respetar la vida -la de uno y la del prójimo-, cuidándonos entre todos", sostuvo el Enard.

Tras la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Ente Nacional que se creó en agosto de 2010 promovió que los deportistas argentinos sean ejemplo para concientizar a todos a quedarse en casa, para combatir el coronavirus. "Como ejemplos y referentes de millones de argentinos, nos llena de orgullo y emoción ver a tantos atletas y entrenadores ayudando a difundir a través de los medios y de las redes sociales -bajo los hashtags #YoMeQuedoEnCasa y #YoEntrenoEnCasa-, un mensaje de solidaridad, compromiso y aliento. ¡Sigamos por ese camino!", finalizó.



ROSSO LA DONARA

El remero oriundo de Mar del Plata Brian Rosso anunció que donará el dinero que le otorgará el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) a través de una beca extraordinaria por los meses de abril y mayo, a la Municipalidad de General Pueyrredón en el marco de la lucha contra la propagación del coronavirus.

Rosso había sido sancionado el pasado 11 de marzo por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) por seis meses debido a actos de "indisciplina", una medida que lo dejaba fuera de los Juegos Olímpicos que se debían disputar en Tokio este año. Sin embargo, la postergación de la cita olímpica reavivó las esperanzas del remero argentino de poder participar, dado que su sanción se extenderá hasta el 10 de septiembre próximo y los Juegos se llevarían a cabo en 2021.

"La suspensión fue el trago más amargo de mi vida porque yo vivo para la Selección argentina. Todos los días me levanto a las 5.30 a entrenar con el objetivo de representar al país. Hace 15 años que estoy y nunca tuve un acto de indisciplina. La sanción es algo que espero que algún día se dé a la luz y las personas que estuvieron en esto me pidan perdón. No creo merecer esto", afirmó el deportista al momento de conocer la resolución de la AARA.