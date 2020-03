Divertido posteo de Luisa Albinoni para señalar a quienes no cumplen el aislamiento Información General 28 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Algunos se enojan, despotrican e insultan al ver las imágenes de quienes no cumplen con el aislamiento social dispuesto por el gobierno argentino, poniendo en riesgo la salud de toda la población. Luisa Albinoni, en cambio, optó por apelar al humor para hacer llegar su mensaje y, de paso, arrancarle una sonrisa a sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió un divertido video en el que hace una suerte de sketch sobre lo difícil que le resulta llevar adelante la cuarentena total y lo mucho que le molesta ver en los noticieros a quienes incumplen con esta norma.

“¡Ay, tengo ganas de irme... Hace doce días que estoy en cuarentena! ¿Y para qué? ¿Para qué? Si acá cualquiera hace lo que quiere. Uno que se va a la loma del orto, el otro que cruzó la frontera y no sé qué, aquel que miente...”, comienza diciendo Luisa en la puerta de su casa. Y, parodiando una vieja nota suya que suelen repetir a diario en Bendita, por El Nueve, continúa: “La verdad que estoy podrida. Como vos, como vos, como vos... ¡Como la policía que está en la puerta! La verdad, ¡tengo las bolas llenas!”.

Enseguida, la actriz asegura: “Ya lo tengo decidido: me voy a dar una vuelta a la manzana”. Y muestra como camina alrededor de una manzana, pero la fruta, para luego rematar: “Ahora sí, ¡me quedé de tranquila!”. Y acompañar el posteo con una frase: “Un poco de humor con amor”.

Días atrás, Luisa había utilizado sus redes para sumar su granito de arena a la campaña que llevaron adelante varios famosos, para lograr que todos cumplan con la cuarentena total que rige a partir del decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Y explicaba: "Soy una adulta mayor y estoy cumpliendo con la ley, quedándome en casa. Yo se que es un un sacrificio grande, pero lo tenemos que hacer. De esa manera, evitaremos que el virus se siga propagando. Vos me cuidas a mí y yo te cuido a vos. Por favor, quedate en casa. Los abrazos con el corazón".

La actriz, de 68 años, se encuentra haciendo la cuarentena junto a su hija, Verónica, de 15. Y, pese a estar muy preocupada por la pandemia del coronavirus, ya que por su edad ella entra dentro del grupo de personas consideradas de riesgo, trata de sobrellevar los días de encierro poniéndole un toque de humor a la situación e interactuando con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En los últimos meses, la actriz estuvo trabajando como panelista en Tarde pero temprano, en Net, y también hizo un reemplazo en Cortá por Lozano, en Telefe. Desde que llegó a su vida su hija del corazón, Luisa trabajó arduamente tanto en teatro como en televisión. Pero, en este momento, no le queda más remedio que asilarse para proteger su salud y esperar a que todo se resuelva para poder retomar su carrera.