SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La Municipalidad local informa acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y que ejecutará la ANSES, en el marco de la emergencia sanitaria.

Se trata de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 (diez mil pesos) para trabajadores no formales, empleadas domésticas y Monotributistas de las categorías A y B.

La pre-inscripción al mismo se realizará a partir del 27 hasta 31 de marzo. En relación a esto, el organismo ha establecido un cronograma para los beneficiarios de este subsidio excepcional, vinculado al Documento Nacional de Identidad (DNI).

Es importante aclarar que la misma solo se realizará a través de la página Web de la ANSES: (anses.gob.ar.) y no de manera presencial.

Se ruega a los interesados en concretar la pre-inscripción para cobrar este beneficio respeten estrictamente las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la página Web del organismo que haga más lento o impida su correcto funcionamiento.

Finalmente, es muy importante que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abstengan de realizar esta pre-inscripción ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los 10.000 pesos en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses.

Alcance Ingreso Familiar de Emergencia

• Monto único de $10.000 en Abril.

• Para trabajadoras y trabajadores de 18 a 65 años que no perciban pensiones, ni subsidios (a excepción de los de la AUH, Embarazo, o Progresar) y que no tengan otro ingreso.

• Cronograma de inscripción:

Día 27: DNI terminados en 0 y 1.

Día 28: DNI terminados en 2 y 3.

Día 29: DNI terminados en 4 y 5.

Día 30: DNI terminados en 6 y 7.

Día 31: DNI terminados en 8 y 9.

ANSES analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

Podrán anotarse las trabajadoras y trabajadores no formales y de casas particulares, así como los Monotributistas de Categorías A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)

Si tienen cuenta bancaria a su nombre, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

También podrán tramitarlo trabajadoras y trabajadores de casas particulares que no inscriptos en el Régimen Tributario.

¿CÓMO? La inscripción será muy fácil, únicamente por internet, ingresando en anses.gob.ar.