Llegan insumos desde la provincia

El coordinador regional de epidemiología, Dr. Roberto Vitaloni confirmó que este sábado llega a la ciudad un camión con insumos que envía el gobierno provincial. Allí en este envío Rafaela recibirá respiradores, monitores, camas y material descartable, “lo que significa un aporte sumamente importante y que demuestra lo esencial de coordinar acciones”, valoró.

Por otra parte Vitaloni actualizó la situación sanitaria en torno a nuevos casos de coronavirus en la ciudad y dijo que “no aumentaron los casos, pero que igualmente faltan resultados”

Por otra parte precisó que “los rafaelinos que dieron positivo de Covid-19 están todos los controlados y en muy buen estado de salud. Hoy falta recibir el resultado de 11 hisopados, las cifras van variando”.

Cabe señalar que hay 5 casos que dieron positivos en vecinos de la ciudad, y dos de ellos están hospitalizados uno en la provincia de Córdoba y otro en Buenos Aires.



LAS FASES DE LA PANDEMIA

Todo comienza cuando aparecen los primeros casos positivos del virus. Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y se inicia una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto. En este contexto, se definen protocolos y se determinaron los hospitales para atender a los casos. En Argentina ya se pasó a la siguiente fase.

La fase dos del coronavirus consiste en identificar a aquellas personas que traen esta infección importada desde el extranjero y lograr una contención adecuada. En este escenario, los ciudadanos deben implementar medidas que eviten que el virus se propague a nivel domiciliario, comunitario, a nivel de espacios colectivos y eso es con medidas básicas de higiene y al evitar las concentraciones.

Tal es así que como ocurre hoy, los eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

La tercera etapa se da cuando se sobrepasen los casos contenidos y se conozcan casos que no tienen relación con los pacientes importados, se da un contagio comunitario, cuando hay mayor expansión, esa es la fase 3. Las instituciones médicas detectan y atienden los casos de la enfermedad, con el fin de mitigar los efectos. La atención de pacientes no graves es realizada de forma ambulatoria, es decir, no son internados en los hospitales, en tanto que los casos graves son atendidos en centros definidos.

En tanto cuando se producen casos de transmisión comunitaria sostenida, que es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España, las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos. Se puede comprender como un crecimiento exponencial de la población.