Patiño reemplazará a Carrió en la banca

BUENOS AIRES, 29 (NA).- La Cámara Nacional Electoral decidió ayer que la banca que dejará libre la diputada nacional Elisa Carrió cuando se haga efectiva su renuncia sea ocupada por José Patiño y no por Patricia Holzman, lo que abre una nueva polémica en torno a la paridad de género en las listas legislativas.Carrió dejará de ser diputada el 1 de marzo, fecha en la que se hará efectiva la renuncia que presentó el año pasado, tras la derrota de Juntos por el Cambio en la elecciones presidenciales, y el tema de su reemplazo no tardó en judicializarse.En el fallo, al que accedió NA, la Cámara Electoral resolvió por mayoría que el reemplazo debe hacerse "por corrimiento del orden de la lista de candidatos participantes en los comicios de 2017" y no por género, como había dispuesto en una instancia anterior la jueza federal María Servini.De este modo, el reemplazante de Carrió será el ex diputado de Juntos por el Cambio José Patiño, surgido del entorno de la actual presidenta del PRO Patricia Bullrich, por haber sido el candidato siguiente en la lista y no Patricia Holzman, militante del PRO que se desempeñó en el Ministerio de Ambiente durante la gestión de Mauricio Macri.El fallo de la Cámara fue dividido: las únicos dos integrantes del tribunal, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, convocaron al camarista en lo Contencioso Administrativo Guillermo Antelo para desempatar y finalmente se impuso la postura del primero.La resolución va en la misma línea que la que se adoptó días atrás para definir los reemplazos de Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) y Felipe Solá (Frente de Todos), dado que también allí el tribunal adoptó el criterio del corrimiento de los lugares de la lista, aunque favoreció a dos mujeres: Adriana Cáceres y Liliana Schwindt.En ese caso, la Cámara señaló que no podía aplicarse la Ley de Paridad de Género porque había sido sancionada después de las elecciones legislativas de 2017, en las que ganaron su banca Montenegro y Solá, al igual que Carrió.A pesar de que en el caso de Carrió, la jueza Servini argumentó que la renuncia se había producido durante la vigencia de la nueva ley de Paridad de Género y que por ello le correspondía a Holzman, la Cámara Electoral anuló esa decisión con los mismos argumentos que utilizó para definir el reemplazo de Solá y Montenegro.