Mujercitas en el Belgrano

Con seis nominaciones y un Oscar ganado al Mejor Diseño de Vestuario, esta nueva adaptación del clásico de Louisa May Alcott, escrita y dirigida por Greta Gerwig, está entre las películas favoritas de la temporada.Desde hoy se proyectará en la pantalla del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, la nueva adaptación del clásico de Louisa May Alcott "Mujercitas", escrita y dirigida por Greta Gerwig.La historia de las hermanas March vuelve a cobrar vida en la gran pantalla una vez más: Meg, Beth, Jo y Amy, que están creciendo en la Estados Unidos post guerra civil, guiadas por su madre y respaldadas por la fortuna de su Tía March, atravesarán los cambios y obstáculos de crecer y encontrar su lugar en el mundo.La película contó con seis nominaciones al Oscar, entre ellos al de Mejor Película, y logró obtener el de Mejor Diseño de Vestuario.Podrá verse subtitulada, de viernes al martes a las 21:45. La entrada general tiene un valor de $160.Además, para toda la familia se estrena "Jumanji: El siguiente nivel", tercera entrega de la franquicia dirigida nuevamente por Jake Kasdan, que sigue la misma lógica que su antecesora "Jumanji: En la selva" donde se cambiaba el juego de mesa de la original de 1995 protagonizada por Robin Williams por un videojuego que metía a los jugadores en él.El grupo de amigos adolescentes de Jumanji 2 regresa para una nueva aventura. Esta vez, el juego parece presentar un problema técnico que ocasiona que Spencer vuelva a entrar en Jumanji. Los jugadores deberán enfrentarse a lugares desconocidos e inexplorados, desde áridos desiertos hasta montañas nevadas, para escapar del juego más peligroso del mundo.Podrá verse de a viernes a martes a las 18, doblada y en 3D, con una entrada general de $160.Espacio INCAA proyectará desde el viernes al martes a las 20 "Araña", la película del director chileno Andrés Wood, protagonizada por Mercedes Morán, María Valverde y Marcelo Alonso.El film de Wood (Violeta se fue a los cielos), trata la vida de tres militantes del grupo ultraderechista Patria y Libertad, Inés, Justo y Gerardo, quienes intentan derrocar al gobierno marxista de los 70 en Chile. Arman un triángulo amoroso y cometen un crimen político. Cuarenta años después cuando Gerardo reaparece, Inés hará lo imposible para que no divulgue su pasado.La entrada general tiene un valor de $60 y descuento a jubilados y estudiantes: $30.