La Cámara de Diputados en 2016 le dio sanción definitiva al proyecto que determinó la creación de las áreas metropolitanas, que había sido elaborado por Miguel Lifschitz, cuando era senador por el departamento Rosario.El texto legal delegaba su adhesión en los propios municipios y comunas involucrados y dejaba abierta la posibilidad a que otras ciudades de la provincia puedan conformar su área metropolitana.Es necesario entender que las ciudades que limitan con otras, tienen problemas similares y no tienen el marco legal para solucionarlos de manera conjunta. Se puede tomar como ejemplo el caso de Rafaela, que a partir de funcionar como Ente Metropolitano, trabajó articuladamente la búsqueda de soluciones conjuntas con Susana, Bella Italia, Roca y Lehmann, e incluso con otras más lejanas, sobre problemáticas actuales como las del transporte público, el tratamiento de residuos, la pavimentación de caminos secundarios, entre muchos otros temas.Hay que tener en claro que lo que da esta ley, es la posibilidad de que los gobiernos locales se asocien para llevar adelante proyectos conjuntos.Para el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, no hay vuelta atrás con el Área Metropolitana. “Hemos logrado quizás lo más importante trabajando como área metropolitana, que es la confianza, el ejercicio del trabajo conjunto entre los intendentes y presidentes de comunas del Departamento, y hay un ánimo de seguir en ese sentido trabajando de manera conjunta entendiendo que se potencian las gestiones y los resultados son mejores”.Toselli admitió que aún no han tenido reuniones ni contacto con funcionarios provinciales, para poder conocer la idea que ellos tienen respecto a este tema y a cómo se seguirá trabajando.“Reitero, no hay vuelta atrás con el área metropolitana y confío en que el gobierno provincial actual nos va a acompañar, ya que debería surgir ante la complejidad de los problemas que muchos municipios y comunas enfrentamos, un fortalecimiento de las acciones conjuntas y una mirada estratégica sobre el trabajo metropolitano”, señaló el intendente de Sunchales.Cabe recordar que la conformación del Área Metropolitana surge a principios de agosto de 2016 cuando se presentó en el Nodo Región 2 la Ley Provincial Nº 13532 de Áreas Metropolitanas, que trata sobre un régimen general para la constitución de entes de coordinación de dichas áreas dentro del territorio santafesino, como así también el reconocimiento de los ya existentes.En aquel momento, el intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano, ya se había comprometido ante los funcionarios provinciales y presidentes comunales presentes, a liderar el proceso de metropolización, junto con los concejales.Y así fue como luego de varias reuniones quedó constituido el Ente de Coordinación del Área Metropolitana Gran Rafaela (ECOM Rafaela).Esta iniciativa y la ley que la encuadra se condicen con la tendencia mundial de conformar unidades territoriales que abarcan varias localidades, vinculadas en torno a problemas y realidades comunes, y a la vez espacios de oportunidad para encarar políticas y proyectos coordinados que permitan mejorar las condiciones de vida en los núcleos urbanos implicados y con un compromiso solidario.