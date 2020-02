Los vecinos piden la pavimentación de la calle

Un grupo de vecinos de calle 1º de Agosto, entre Falucho y Vélez Sarsfield, en el barrio jardín, reclama la obra dado que en gran medida está paga.La dilación no se debería a cuestiones presupuestarias, ya que hay vecinos que señalan haber abonado por adelantado, mientras que otros ya tendrían más de una quincena de cuotas abonadas. Los trabajos, esperados desde hace muchísimo tiempo que mejorarían sustancialmente la calidad de vida de los habitantes del sector.Pero aparentemente, los caños de agua potable y cloacas se encuentran a 35 cm. de profundidad y para hacer el pavimento se necesita excavar prácticamente a esa profundidad."La gente de Aguas Santafesinas nunca se presentaron a arreglar el tema de los caños, desde los 30 años que estamos acá, siempre ha existido este problema. No es justo que tengamos que vivir en esta situación. Además, estamos pagando el asfalto, llevamos como 10 cuotas ya, y no es lógico que tengamos los beneficios. Siempre las calles están rotas y ya no le podemos llamar ripiado a la calle, ya que hay piedras solas. Es un verdadero peligro", explicó Nidia, una de las vecinas de esta calle.Además dijo que "dicen que no pueden hacer el asfalto porque la profundidad en la que están los caños de aguas y cloacas no es la ideal. Por eso necesitamos que Aguas Provinciales se acerque y vea este problema. Además, los caños ya están todos viejos", menciona la señora.Según los vecinos, personal de Aguas se hizo presente en el lugar, excavaron para medir la altura y la profundidad de los caños y se sorprendieron de la poca profundidad que tienen los caños. Además, hicieron ripio por encima de las excavaciones y en el lugar se pueden observar manchones de agua."Queremos que nos hagan las obras que estamos pagando. No vemos ni siquiera un comienzo de la obra, se pasan la pelota unos con otros y no tenemos soluciones. Hace un tiempo atrás tuvieron el mismo problema en la calle Vera Peñaloza y estuvieron un tiempo. Ahora entre los vecinos estamos juntando firmas para que nos den una solución a este problema", remarcó Flavio, otro de los vecinos.A todo esto, el propio municipio informa que el trabajo -la obra de pavimento- está condicionado a que Aguas Santafesinas realice el soterramiento de los caños de agua y cloacas, para empezar la obra, que debía haberse finalizado en septiembre del 2019.