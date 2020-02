Le jugó a favor

La fecha le dio un guiño a Atlético de Rafaela, que más allá de la derrota, durísima caída, del viernes ante Defensores de Belgrano por 3-1, en la jornada de ayer continúo disputándose el capítulo 18 de la Primera Nacional y los resultados, al igual que el día sábado, favorecen a la ‘Crema’, que quedó con 24 puntos en esta zona B.Sucede que ayer Villa Dálmine, que lo podía alcanzar, igualó sin goles con Almagro. Y el próximo rival, Quilmes, empató 2-2 ante Gimnasia de Mendoza.En la jornada de sábado, el Deportivo Riestra igualó sin goles en su visita a Instituto (21) y ahora quedó a cinco de Atlético, con 29 unidades. Tigre (25) perdió 2-1 con All Boys.Por el lado de la Zona A, ayer, San Martín de San Juan y Mitre de Santiago del Estero terminaron como empezaron, 0 a 0.20:30hs Santamarina vs Chacarita, 21:50 (TV) San Martín Tucumán vs Sarmiento de Junín.