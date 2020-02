Confirman tercer caso de dengue en Rafaela

Ante la aparición de un caso con resultado positivo del virus de dengue, la Municipalidad de Rafaela activó el Protocolo de Bloqueo que imparte el Ministerio de Salud del gobierno de la Provincia. El mismo se llevó a cabo en un radio de ocho manzanas de la vivienda donde se detectó el tercer caso de este año, en barrio Monseñor Zazpe. Recordamos que hubo dos anteriores, de personas que viajaron al exterior y volvieron con síntomas febriles. Luego, a través de los análisis que lleva a cabo el Ministerio de Salud de la Provincia, se constató la presencia del virus.El primero de esos casos se había registrado también en barrio Zazpe -una mujer que volvió de Bolivia- mientras que el segundo se detectó en Antártida Argentina -un joven de 22 años que regresó de Paraguay-.En tanto, fuentes del área de salud admiten que otras cuatro personas padecen los síntomas de la enfermedad, aunque aún restan los resultados de los estudios efectuados por las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia.El objetivo del protocolo de bloqueo es la prevención de casos de alta probabilidad de existencia de mosquitos portadores de dengue, zika y chikungunya. La aplicación del mismo consiste en tres acciones concretas: descacharrización, pulverización y constatación de personas con síntomas febriles.Es importante destacar que no hay un brote epidemiológico, sino que se trata de un brote focalizado, el cual fue contenido con el bloqueo.Si bien se está llevando adelante el seguimiento intensivo a casos sospechosos, se pide la colaboración de la comunidad a fin de que se eliminen todos los criaderos de mosquitos que puedan darse dentro de los hogares.MEDIDAS PREVENTIVASLa mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikungunya y el zika es eliminar todos los criaderos de mosquitos. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Por eso deben ser eliminados y evitar que se acumulen en los hogares.Si no pueden eliminarse los recipientes porque se usan permanentemente, hay que evitar la acumulación de agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de animales). Se recuerda frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.Además, se recomienda llenar floreros y portamacetas con arena húmeda; mantener los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados; limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos y tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.También es importante prevenir la picadura del mosquito. Para ello se aconseja usar siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase; llevar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre; colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones; proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras y usar repelentes ambientales como tabletas y espirales.