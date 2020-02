Un lugar que busca contener, prevenir y brindar posibilidades

El edificio del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), se encuentra ubicado en calle Ramírez, una de las vías de acceso al barrio 2 de Abril, con 14 metros de altura y con dependencias que prometen brindar una excelente posibilidad de uso cuando estén concluidas. Sus funciones y objetivos tienen que ver con la prevención y tratamiento de adicciones, con la recuperación de derechos vulnerados y con la participación de personal profesional como asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, abogados, profesores de educación física, además del personal auxiliar.Durante el verano, son diversos los talleres en los cuales están contenidos los chicos y chicas en espacios públicos del barrio. Los martes y jueves, en la plaza del barrio, está el taller de fútbol. Mientras que, los mismos días, en la intersección de Aguado y el predio del Ferrocarril, está el taller de percusión.Más allá de que el espacio físico no está inaugurado, actualmente hay más de 180 jóvenes del sector sur de nuestra ciudad que forman parte de este Dispositivo. “Continuamos trabajando con la misma modalidad que siempre, allí en el barrio 2 de abril con jóvenes desde los 12 años en adelante, en este Dispositivo de Abordaje Territorial Integral donde contamos con dos ejes de trabajo que son por un lado el abordaje en el territorio donde hay diversos talleres como el de música, el deportivo donde hay fútbol mixto, tenemos un taller de percusión donde estamos con jóvenes del sector del 2 de abril, del Villa Podio y Villa del Parque. Ya no estamos tan anclados como antes en el 2 de abril, nos propusimos expandirnos hacia los otros sectores aledaños”, sostuvo la responsable del DIAT, Yanina Sottani.La Coordinadora explicó que otra de las acciones fundamentales que llevan adelante tiene que ver con el consumo problemático, “continuamos trabajando con el equipo técnico que lleva adelante la asistencia a los consumos problemáticos, específicamente contamos con psicólogos y trabajadores sociales donde generamos procesos terapéuticos para aquellas personas que tengan alguna dependencia consumo; en el territorio nosotros trabajamos con jóvenes digamos que no necesariamente consumen y que sí tienen ganas de generar algún tipo de oportunidad, de espacio y poder crecer en lo que tenga que ver con su proyecto de vida”.“Es por eso que consideramos los consumos problemáticos como una vulneración de derechos y cuando tengamos finalizado la estructura edilicia, vamos a concentrar todo allí como un polo de acceso a esos derechos, donde se van a estar el este Dispositivo un montón de programas municipales para que los pibes y pibas puedan acceder y participar”, precisó Sottani. Respecto al impacto que va a tener este trabajo concentrado en ese espacio físico a punto de finalizarse, Sottani manifestó que “siempre tiene que ver con el abordaje comunitario desde la prevención y promoción de la salud y con el acceso a derechos, por eso no nos centramos solamente en lo que tenga que ver con la dependencia en consumos problemáticos, sino estamos enfocados en brindar posibilidades a esas personas que han sido expulsadas del sistema o de espacios convencionales, que no han tenido posibilidades en lo que tenga que ver con su proyecto, entonces nosotros generamos esas oportunidades. Esto que planteamos es lo que plantean todos los dispositivos territoriales de otras localidades, y que dependen Sedronar”.