Atlético se prepara para una final

La derrota que sufrió Atlético de Rafaela en Victoria, ante Tigre, por la fecha 17 de la zona B de la Primera Nacional, fue un golpe duro de asimilar para el equipo que conduce Walter Otta, principalmente por la actuación del árbitro José Carreras, que influyó de manera directa en el resultado del encuentro.La ‘Crema’ no tiene tiempo para lamentos, más allá de aguardar por Lucas Blondel, por el cual se pidió la quinta de la segunda amarilla que le costó la expulsión en el último juego. Se le viene un partido vital en sus aspiraciones de meterse en puestos de clasificación al reducido.Este viernes, a las 20:05 (televisado por TyC Sports), será local de Defensores de Belgrano por la fecha 18 el campeonato. Y justamente el ‘Dragón’ es uno de esos equipos que se encuentran por encima de Atlético en la tabla de posiciones. Los del Bajo Núñez ocupan el tercer lugar con 32 puntos.Atlético suma 24 y está claro que necesita una victoria para descontar esa diferencia ante un rival directo. Y, en caso de una derrota, Defensores le sacaría una importante diferencia cuando restarían 12 fechas por jugarse.Los otros elencos que se encuentran ahí arriba, peleando por lo mismo que el conjunto de barrio Alberdi también tendrán ‘paradas bravas’ en este nuevo capítulo. El líder, San Martín de Tucumán (38 unidades), estará recibiendo en la Ciudadela a Sarmiento de Junín (34), su escolta. El Deportivo Riestra (28), ubicado en la tercera colocación irá a Alta Córdoba para enfrentarse con Instituto (20). La ‘Gloria’ se juega una carta importante, también en sus aspiraciones de pelear por alguno de los ascensos. Y Tigre (25) estará visitando al necesitado All Boys. El ‘Albo’ ocupa el último lugar de la tabla y debe sumar para escaparle al descenso.Con todo este contexto, Atlético sabe que este viernes tendrá un encuentro trascendental para su futuro próximo. En Alberdi, logró conseguir el 70% de los puntos disputados, suma siete sin perder, con cinco victorias y dos empates. Atrás, deberá dejar lo ocurrido el sábado pasado ante el Matador, y seguir mirando hacia adelante. Luego deberá ir a Quilmes y se le vendrán dos juegos de local: Gimnasia de Mendoza y All Boys.Pensando en el juego de este viernes ante Defensores de Belgrano, el equipo de Walter Otta trabajará en la jornada de hoy en el estadio Monumental, donde el DT dispondrá de algunos trabajos tácticos y fútbol. Allí, podría quedar definido el once que utilizará para recibir al ‘Dragón’.Los delanteros, Leonardo Acosta e Ijiel Protti vienen arrastrando algunas molestias físicas por lo que han trabajado de manera diferenciada en los últimos entrenamientos. Caso contrario el de Nereo Fernández, que ya se muestra recuperado de un pequeño desgarro y podría reaparecer en el arco tras dos juegos en los cuales fue reemplazado por Nahuel Pezzini. El que continúa con su recuperación es Reinaldo Alderete.El próximo rival de la ‘Crema’ será Defensores de Belgrano, elenco con el cual Atlético igualó 2 a 2 en la primera rueda del actual torneo, partido en donde el árbitro Maximiliano Ramírez también había sido gran protagonista. El ‘Dragón’ encontró la igualdad a los 94 minutos.El conjunto de Fabián Nardozza viene de ganarle 2-0 a Quilmes, triunfo que le permitió estirar su invicto a 15 partidos sin perder con 8 victorias y 7 empates. Su última caída fue en la fecha 2 del certamen, precisamente ante el ‘Cervecero’, por la mínima diferencia. Luego no perdió.Su goleador es Nicolás Benegas, con 5 tantos.La formación que presentó en su último compromiso tuvo a: Giovini; Caballero, Goux, Martínez Monagoli, Nadal; Olivares, Sosa, Lamas, Giménez; Aguirre, Benegas.