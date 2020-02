Siguiendo con su estilo, el representante del PDP en nuestra ciudad, agregó que "nosotros hemos dictado algunos instrumentos donde se han tomado algunas medidas preventivas, le hemos dado la emergencia de seguridad al intendente, ahora pedí que se haga promoción para las alarmas comunitarias porque hay mucha gente que no conoce como funciona el programa. Son todos temas preventivos", mencionó Lisandro Mársico y a la vez sostuvo que "hicimos un planteo sobre las cámaras de seguridad, ya que en algunos lugares falta colocación. Se comprometieron a hacerlo ya que también es un reclamo de muchos vecinos de la ciudad", dijo.En cuanto a lo social y al trabajo que se realizó en este último tiempo tanto desde la ciudad como desde la provincia, el concejal expresó que "en este punto creo que las culpas son compartidas entre la Municipalidad y la provincia que era manejada por el Socialismo. Ahora hay que mirar para adelante y ver como se corrige esto en un corto tiempo. Hay muchos menores que están delinquiendo y no fueron contenidos como se debía por parte del Estado. Sean menores punibles o no, me parece que la culpa es compartida", mencionó. .A modo de cierre, dijo que "acá los instrumentos están, está el presupuesto, pero yo no soy el intendente, yo tengo que controlar y dar propuestas. Es el propio Intendente el que lo debe hacer, y es su responsabilidad", finalizó.