Paritarias: el Gobierno evalúa realizar una oferta concreta para estatales

El ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman hizo referencia a una semana donde comienza la paritaria de los trabajadores estatales, con fecha para el viernes 21, y se retoma la de los docentes el jueves.Sobre el primer encuentro con los gremios de maestros, el funcionario sostuvo que "estamos conformes. Encontramos una muy buena predisposición al diálogo con docentes, con sus reivindicaciones no solo salariales sino también a la calidad y salud laboral de los trabajadores docentes y lo vinculado a la infraestructura escolar".Consultado sobre las expectativas del Gobierno a que las clases inicien el 2 de marzo indicó que "no es una decisión unilateral, sino que tiene que ser fruto de un acuerdo. Creo que por la responsabilidad que todos los sectores tenemos, hay que hacer todos los esfuerzos para que esto sea así", expresó en el medio LT9."En estos próximos días podremos avanzar en números más finos y en una propuesta más concreta. A partir de hoy empiezan a trabajar comisiones técnicas (de los docentes) y nos volvemos a reunir el jueves. Aspiramos a tener las propuestas más concretas y que podamos ir avanzando", completó el ministro.Respecto a la situación general de las negociaciones, Sukerman señaló que "la provincia está en una situación económica compleja y necesitamos el acompañamiento de la Legislatura para tratar a Ley de Necesidad Pública porque nos va a permitir negociar contratos, endeudarnos para pagar deudas del pasado y para poder enfrentar gastos e inversiones a futuro. Es un proyecto absolutamente votable"."Cuando el Frente Progresista gobernó durante 12 años con las dos cámaras con la mayoría de la oposición, el justicialismo acompaño y no trabó nunca la gestión. Me parece que uno plantea un poco esa reciprocidad para poder gobernar. No es lo mismo que nosotros tengamos o no tengamos la Ley de Necesidad Pública para las distintas políticas que queremos llevar a delante", concluyó.