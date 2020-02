Radicales se reunieron en Rafaela para abordar el tema de la seguridad

El sábado por la mañana, en instalaciones del Aero Club de Rafaela, dirigentes del radicalismo santafesino, provenientes de distintos departamentos, se reunieron para debatir sobre la profunda crisis de confianza que atraviesan los ciudadanos con respecto al desempeño policial y de la justicia, ante la gran ola de inseguridad y violencia que azota a la provincia de Santa Fe. Como resultado del encuentro, comenzó a delinearse una agenda de trabajo en virtud de esta problemática, que pueda responder a las necesidades que hoy exigen los santafesinos.El ex Intendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, expresó al finalizar el encuentro que: “la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado de proveer el servicio de seguridad pública está totalmente perdida. Hoy la gente no se siente protegida por la policía y desconfía de la justicia”. Y siguió: "Se cuestiona a estos organismos por verlos involucrados en hechos delictivos y de corrupción, cuando deberían ser los responsables de garantizar que la ley se cumpla y de mantener el orden y la convivencia ciudadana”.Los lamentables hechos de inseguridad y violencia en lo que va del año, han aumentado esta indignación en la gente. Casos recientes como el de Julio Cabal y Hugo Oldani en la capital provincial o del rafaelino Gonzalo Glaría, los rosarinos Daiana Paiva, Agostina Thompson y el taxista Gerónimo Escobar, reflejan que la situación es grave y generalizada en todo el territorio santafesino y tiene como resultado a los vecinos en las calles, exigiendo que se garantice el derecho de vivir tranquilos y sentirse protegidos.Barletta remarcó, “utilizar el camino de la estigmatización de la institución policial es deslegitimarla aún más, y profundizar el enfrentamiento entre el ciudadano y el policía". Y agregó: "El camino debería ser el de construir un acercamiento entre ambos para reparar la confianza. Se debe adoptar una política en la que se “cuide a quienes nos cuidan” y se castigue a quienes hacen mal su trabajo, como al que no cumple con la ley. La tolerancia cero ante la corrupción policial debe ser incuestionable".El dirigente radical destacó que el llamado “autogobierno policial” debe superarse y encasillarse en una política firme, de una lucha comprometida contra el delito. Además, sostuvo que la participación ciudadana es un factor clave si se quiere mejorar el servicio de seguridad. “Hoy la gente ya no se encuentra en un rol pasivo, quiere ser parte del proceso. Por eso, hay que promover una participación amplia y democrática en la búsqueda de soluciones”, sostuvo Barletta. Entre las alternativas innovadoras propusieron diversos mecanismos de control social de la tarea policial, como ser, audiencias públicas; encuestas permanentes sobre desempeño; producción de información cualitativa y estadísticas confiables; participación en la elección del jefe policial; entre otros.Por otra parte Barletta dijo que “el denominador común en este diagnóstico en el que se plantearon diferentes realidades, es la creciente impunidad y la imperiosa necesidad de lograr una provincia que tenga cómo generar más paz social y en donde exista una decisión explícita de combatir el narcotráfico. Hoy vemos y ven los ciudadanos una ausencia del Estado y hubo acciones de este gobierno provincial que generaron una anarquía en las fuerzas policiales”.El radical también reiteró en varias ocasiones, que “se ve la creciente falta de confianza de la gente con la policía y la justicia y nosotros propusimos hoy aquí, cómo generar más cercanía entre las fuerzas policiales y la gente, teniendo por ejemplo participación en la elección del Jefe de Policía de su comunidad, porque el ciudadano ve en quien tiene que cuidarnos una desconfianza y eso hay que revertirlo de manera urgente. Además se debe gestionar una mayor presencia de las fuerzas federales, porque no estamos hablando de una provincia con dificultades económicas como otras”.En otro orden de cosas, se analizó la situación del radicalismo en la provincia y la posibilidad de trabajar para la conformación de un espacio de confluencia de distintos partidos en una coalición común, -frente de coaliciones- como alternativa al PJ.Formaron parte de esta reunión ampliada de la UCR: José Asán y Gisela Dagatti (9 de Julio), Hugo Firman y Federico Pezz (Obligado), Alejando Pertuzatti (Belgrano), Facundo Ferraris (Vera), Alejandro Boscarol y Hugo Marcucci, Beto Pallero y Héctor Leiva (La Capital), Germán Bottero y Leonardo Viotti (Castellanos), Gastón Gardiol y Raúl Beltramone (Las Colonias), Adriana Tomas (Caseros), Niver Moreyra (Villa Constitución), Luciano Tavaglino (Iriondo), Eduardo Ross (San Lorenzo), Carlos De Lorenzi y Carlos Ellena ( San Martín), entre otros.