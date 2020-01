El FMI enviará nueva misión a Buenos Aires Nacionales 29 de enero de 2020 Redacción Por Autoridades del organismo recibieron ayer en Nueva York al ministro de Economía, Martín Guzmán. Todos calificaron de "positiva" y "productiva" a la reunión.

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó ayer de "positiva" la reunión que sus funcionarios mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para comenzar a renegociar el acuerdo de apoyo financiero. Tras casi tres horas de negociaciones en Nueva York, el organismo multilateral dijo que empezaron a "elaborar los pasos a seguir".

Además, el FMI anticipó que en febrero llegará a la Argentina una misión para "seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda". El vocero del Fondo, Gerry Rice, indicó que en la reunión mantenida este martes entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y funcionarios del organismo "ambas partes reiteraron su disposición a continuar el diálogo en las próximas semanas".

"Incluso el 5 de febrero, cuando la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reúna con el ministro en los márgenes de un seminario organizado por el Vaticano", puntualizó.

En ese escenario, adelantó que "se espera una visita de la Misión del FMI a la República Argentina en febrero para seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda". .

En un comunicado, aseguró que el encuentro del titular de la cartera económica con la directora Adjunta del Departamento del hemisferio occidental del FMI, Julie Kozack, y el jefe de Misión del FMI para la Argentina, Luis Cubeddu, fue "muy productivo".

"El intercambio fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda", destacó el vocero del organismo.

Según pudo saber NA, la reunión de este martes en Nueva York se extendió por casi tres horas y también participó el representante del Cono Sur ante el board del organismo de crédito multilateral, Sergio Chodos. Guzmán pudo así exponer los lineamientos generales del plan económico para superar la crisis y también dio a conocer detalles de las medidas adoptadas hasta el momento.

Al finalizar el encuentro, Guzmán coincidió en que fue "muy productivo" y afirmó que se continúa "dando pasos" dado que "es parte de un proceso para la reforma integral".

La Argentina empezó así a renegociar la devolución de los US$ 44.000 millones que el organismo prestó al país. El acuerdo stand by alcanzaba los US$ 57.000 millones, pero el gobierno de Alberto Fernández ya aclaró que no pretende recibir los US$ 13.000 millones aún pendientes de desembolso.

El objetivo del gobierno argentino es refinanciar a unos diez años el préstamo que fue pactado inicialmente a dos durante la gestión de Mauricio Macri.