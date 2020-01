Amsafe atenta a la negociación nacional Locales 28 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Las negociaciones por la paritaria nacional docente comenzarán este jueves en una mesa de la que participarán gremios docentes, funcionarios de las 25 jurisdicciones y representantes del Gobierno nacional. Por parte del oficialismo, los encargados de llevar a cabo las conversaciones serán los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni.

En esa mesa también estará la titular de la Confederación de los Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, también titular de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe). El resultado de la negociación en Buenos Aires será clave para referenciar la discusión en todas las provincias y de alguna manera también marcará el porcentaje de aumento que se puedan otorgar al resto de los trabajadores estatales. De todos modos, no en todas las provincias está vigente la cláusula gatillo para actualizar los salarios de empleados públicos y docentes, como sí sucede en Santa Fe.

"El compromiso de nuestro gobierno es que en este 2020 los salarios de los maestros y maestras le puedan ganar a la inflación", manifestó Trotta al plantear el objetivo inicial. Además, según adelantaron desde la cartera, en la reunión se construirá una agenda educativa amplia que incluye objetivos y metas educativas nacionales y por región.

Este domingo, en declaraciones a Radio Nacional, el secretario general de Suteba en la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, dio algunos detalles de cómo se llevará a cabo esta paritaria nacional.

El dirigente gremial explicó que "no es cierto" que la paritaria nacional "la fije el Gobierno nacional con los docentes" sin "incidencia de las provincias" ya que de las negociaciones participarán los ministros de educación de las 24 jurisdicciones.

En segundo lugar, remarcó que la paritaria establecerá "un piso salarial nacional": "Por debajo de ese piso no se puede pagar ningún salario en ninguna provincia".

En ese sentido, subrayó que "las provincias que no alcancen a pagar ese piso", deberán ser asistidas obligatoriamente por Nación a través de "un Fondo de Compensación Salarial".

En cuarto lugar, destacó la utilización del "Fondo Nacional de Incentivo Docente" que es un "trayecto de salario docente que se le paga a todos los docentes del país y lo paga el Estado nacional".

"Esto es muy importante porque ayuda no solamente a las provincias que lo necesitan, sino que ayuda a todas las provincias, inclusive a aquellas que llegan a pagar el piso salarial pero están muy ajustadas", agregó en declaraciones a radio Nacional.

El Gobierno había oficializado el restablecimiento de la paritaria nacional a través del Decreto 92/20, publicado en el Boletín Oficial, tras haber sido clausurada con otro decreto por el ex presidente Mauricio Macri.