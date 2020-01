Alberto y su carpintería creativa y sustentable

Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela se continúa fomentando las buenas prácticas ambientales que se realizan en la ciudad, en el segmento que se denomina Vecinos Destacados.

En esta oportunidad es Alberto Serafino quien inició un emprendimiento verde de restauración de muebles usados, recupero de pallets y creación de mobiliario.

Alberto vive en el barrio Pizzurno, tiene 54 años, está casado con Estela, tiene dos hijos: Lorena y Andrés, y en sus ratos libres disfruta mucho de la jardinería. Hace 7 años, luego de quedarse sin trabajo y con escasas posibilidades de conseguir otro por edad, comenzó a realizar cursos con el objetivo de encontrar algo que lo motive a emprender. Primero fue jardinería y luego tapicería, hasta llegar a la carpintería, su verdadera pasión.

“Empecé a realizar cursos en la vecinal del barrio Pizzurno sobre jardinería donde comencé a hacer huertas verticales con pallets y eso me gustaba mucho. Luego hice un curso de tapicería en la escuela Mario Vecchioli y, finalmente, hice cursos de carpintería en la escuela técnica “Nicolás Avellaneda” y la escuela “Guillermo Lehmann”, sostuvo Alberto.

“Todo ese proceso me motivó y ayudó a descubrir que me gustaba y que podía hacerlo. Me apasiona trabajar con la madera” agregó.

Con respecto al inicio del emprendimiento, resaltó que “al apoyo incondicional de mi familia, se le sumó la voluntad y ganas de aprender que sentía. Y por supuesto la decisión, a pesar de la incertidumbre, de salir de mi zona de confort para iniciar algo completamente nuevo para mi vida”.

“También se sumó una ayuda otorgada por el Municipio en el marco de un programa que desarrollaba, que me permitió comprar el material y las herramientas necesarias para comenzar a trabajar. Así pude abrir el taller donde trabajo y recibo a los clientes, que queda en el barrio Pizzurno en calle Marchini 585”, marcó Alberto.

Cabe resaltar que el proyecto que lleva a cabo este vecino destacado, consiste en la reutilización de pallets, que consigue en distintas empresas y recolecta en la calle. Es a partir de este material recuperado que genera muebles nuevos. Además, se ocupa de restaurar muebles usados para que tengan nueva vida y utilidad.

“Esta iniciativa es tan valiosa, porque es una oportunidad laboral y favorece el cuidado del ambiente recuperando, reutilizando y reciclando. En el taller, además de las maderas, reutilizo los clavos y chapas que extraigo de los pallets”, señaló Alberto.

En relación a la demanda de trabajo, el vecino dijo que “de a poco me fui haciendo conocido. Primero comencé a realizar pequeños trabajos que me ayudaron a salir adelante, y luego la demanda fue creciendo. También me ayudó la participación en diversas ferias de artesanías de la ciudad para mostrar y promocionar mis productos. No sé si esperaba que esto suceda, pero la carpintería se convirtió en mi fuente de trabajo”.

Por último, se le consultó sobre otras acciones que realiza en el hogar vinculadas al cuidado del ambiente: “En mi domicilio separamos y reciclamos residuos, y las botellas plásticas las utilizamos para comprar productos sueltos”.