Cierto repunte del consumo, pero cesan las expectativas

Durante las primeras semanas de enero, se llevó adelante la medición que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019. La misma estuvo a cargo del equipo del Departamento Académico Rafaela de la UCSE y la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR.

En cuanto a las ventas, se solicitó a los comerciantes que nos mencionen cuál fue la evolución de sus ventas en los meses analizados frente a igual período del 2018, teniendo en cuenta la inflación interanual. En respuesta, el 42,66% afirma haber vendido menos que en igual período del año pasado, mientras que el 24,48% de los empresarios mencionó que vendió igual y el 32,86% vendió más.

Si se compara con el trimestre anterior (julio, agosto y septiembre de 2019), se puede observar una tenue variación ascendente de los comercios que vendieron más (24,29% vs. 32,86%) y un descenso de aquellos que habían vendido lo mismo (27,14% vs 24,48%), así como de los que vendieron menos (48,57% vs. 42,66%).



EXPECTATIVAS

Por su parte, el 41,26% de las empresas expresó que las ventas del primer trimestre a su entender serán superiores, un 39,16% respondió que serán iguales y un 19,58% que serán inferiores. Con respecto a este punto, si lo comparamos con el trimestre que lo antecedió, podremos observar que disminuyó la cantidad de empresarios que veían cierto recupero en la actividad, pasando del 47,86% al 41,26%, aunque este porcentaje no se traslado hacia los que creen que las ventas serán inferiores, sino que aumentó la masa de quienes creen que se mantendrán estables, pasando 32,14% al 39,16%.

Continuando con las expectativas, se les consultó como creen que se comportará el consumo para todo el 2020, sobre todo con la reactivación de políticas públicas que buscan impulsarlo, allí el 35,92% de los encuestados creen que el consumo aumentará.



MODALIDADES DE PAGO

La modalidad de pago sigue siendo contado y sigue creciendo, según el dato del observatorio, el 49,47% de las ventas se realizan en efectivo. Por su parte las tarjetas de créditos y débito representan el 34,40% de participación, el crédito personal un 8,67%, cheques un 4,91% y otras modalidades un 2,55%.