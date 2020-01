Superávit comercial más alto en 17 años Nacionales 24 de enero de 2020 Redacción Por Llegó a casi US$ 16.000 millones en 2019.

FOTO NA BALANZA. El comercio exterior terminó con saldo favorable.

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El comercio exterior registró el año pasado un superávit de US$ 15.990 millones, el más alto de la última década, luego de que en diciembre el saldo comercial fue de US$ 2.241 millones, informó ayer el INDEC. En un solo año, el Gobierno anterior pudo compensar el déficit del comercio exterior de los tres años previos, que acumuló casi US$ 15.000 millones.

En el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri, que favoreció la apertura importadora, tuvo un déficit de US$ 2.969 millones, que pasó a un rojo de US$ 8.293 millones en el 2017 y a US$ 3.701 millones en el 2018. El saldo comercial del año pasado fue el mejor resultado desde los US$ 16.885 millones del 2009.

La balanza comercial terminó el año pasado con un superávit comercial frente al Mercosur y, fundamentalmente Brasil, de $ 448 millones, el primero desde el 2003.

Las exportaciones sumaron en todo el año US$ 65.115 millones y tuvieron un crecimiento interanual del 5,4%, mientras las importaciones llegaron a US$ 49.125 millones, con una caída del 25% en la misma comparación.

En diciembre pasado las ventas al exterior alcanzaron los US$ 5.374 millones y crecieron 0,7% respecto de igual mes del año anterior, y las importaciones llegaron a US$ 3.133 millones y cayeron un 20% respecto de igual mes del 2018.

La Argentina terminó el año con un superávit de US$ 3.673 millones en el intercambió comercial con el Grupo de países asiáticos (ASEAN), de US$ 2.903 millones con países africanos (MAGREB) y de US$ 1.702 con las naciones que integran la ALADI.

En cambio, cerró el año con déficit comercial frente al NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) por US$ 2.310 millones, de US$ 2.209 millones con China y US$ 442 millones con Japón. .

En el año anterior las exportaciones aumentaron en US$ 3.333 millones respecto del mismo período del 2018, por el aumento en cantidades de 12,2%, ya que los precios cayeron 6%.

Las importaciones en el mismo período disminuyeron en US$ 16.358 millones, porque los precios bajaron 5,4% y las cantidades se contrajeron 20,7%.