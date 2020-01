Se separó el trío metalero "Carajo" Información General 23 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La banda metalera Carajo, luego de 19 años de trayectoria, anunció su separación por medio de redes sociales.

"Un final no es una muerte. Una despedida no separa el sentimiento. Concluir no deshace lo construido. Cerrar suele ser una forma de proteger", dice el grupo en su cuenta de Instagram y en otras redes sociales.

El grupo integrado por el bajista y vocalista Marcelo "Corvata" Corvalán, el baterista Andrés Vilanova y el guitarrista Hernán Langer acumuló seis discos de estudios, uno en vivo, un EP y dos divididos, para constituirse en banda emblema del "ñu" metal argentino.

"Casi 19 años para obtener mucho más de lo que imaginábamos, casi dos décadas dedicadas al proyecto más importante de nuestras vidas, todo el talento y entrega puesta en nuestra música, y toda la honestidad y el corazón en el mensaje", expresó además la banda en las redes.

"Carajo" comenzó en 2.000 cuando se reencontraron Corvalán y Villanova, quienes habían integrado A.N.I.M.A.L..