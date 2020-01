El aumento de suma fija podría reemplazar a la cláusula gatillo Locales 22 de enero de 2020 Redacción Por Así lo adelantó el vocero del gobernador, Leonardo Ricciardino, en conferencia de prensa. Además, dijo que se está analizando la posibilidad de acortar el cronograma de pagos para el próximo mes.

FOTO ARCHIVO LEO RICCIARDINO. El vocero del gobernador Omar Perotti.

El vocero del gobernador de Santa Fe, Leonardo Ricciardino, adelantó que en la provincia ya se baraja la posibilidad de reemplazar la cláusula gatillo como herramienta de actualización salarial por un incremento a suma fija a cuenta de paritarias, en consonancia con lo dispuesto por el gobierno nacional para el sector público y privado.

"Va a haber una paritaria nacional con lo cual Santa Fe va a estar inmerso en ese tablero de negociación. La cláusula gatillo es un concepto que se utilizó para preservar el poder de compra de los salarios, pero también el gobierno nacional está diciendo suma fija a cuenta de paritaria", sostuvo.

Además, indicó que algunos gremios reconocen que la cláusula gatillo "es una trampa", que fue buena en su momento pero "encorseta las negociaciones": "La paritaria libre también es un instrumento efectivo. Los gremios privados de la provincia ya están abonando esa teoría y están aceptando esa cuestión de ir a una negociación libre de paritarias con el marco nacional".

Sobre el cronograma de pagos a empleados públicos que en enero generó mucho malestar en los trabajadores por su extensión, Ricciardino explicó que se están viendo las posibilidades de acortarlo "siempre dentro del marco de la estrechez presupuestaria y económica que tiene la provincia".

"La idea es acortar los plazos a medida que pase el tiempo y la provincia pueda contar con los recursos. El esfuerzo está puesto allí, y en el criterio de abonar primero a los que menos cobran", cerró.



AMSAFE PIDIO EL

LLAMADO A PARITARIAS

Por su parte, con la fecha fijada por el ministro de Educación Nacional para la paritaria docente, la secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, expresó por LT10 que el gremio espera ser convocado por la provincia a una primera instancia de negociación para fines de enero o principios de febrero. En ese sentido, la titular del gremio de los docentes públicos indicó que la cláusula gatillo "fue útil para no perder el poder adquisitivo de los trabajadores".Las declaraciones surgen de lo expuesto por el vocero de la gobernación, Leonardo Ricciardino, quien adelantó que en la provincia ya se baraja la posibilidad de reemplazar la herramienta de la cláusula gatillo por un incremento a suma fija a cuenta de paritarias. "En una economía con un nivel de inflación como el que tenemos, la cláusula gatillo es una forma de actualización. No es la única, pero desde Amsafe pensamos que fue útil", sostuvo. En este sentido, aclaró que la cláusula gatillo no es la solución mágica: "La solución es que no haya inflación, que tengamos una economía estable, que un docente gane lo que tiene que ganar y no que esté por debajo de la línea de la pobreza". (Fuente: LT10).