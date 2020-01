"Hay una clara decisión de abordar la seguridad" Locales 22 de enero de 2020 Redacción Por ROBERTO MIRABELLA

Mientras tanto, el senador nacional Roberto Mirabella, partícipe en la reunión sobre seguridad en el Consejo Municipal, destacó que "hay un diagnóstico único entre el gobierno nacional y provincial y hay una unidad de acción, con lo cual no va a ver dos gobiernos, sino un solo gobierno en materia de inseguridad abordando y ejecutando las políticas públicas en la provincia de Santa Fe. Charlamos otras cosas que tienen que ver con el equipamiento y sobre la problemática de los niños que están en conflicto con la ley penal. Hay una clara vocación y decisión del gobernador Omar Perotti en abordar de manera integral los temas de inseguridad. Hay cosas que se pueden hacer sin grandes recursos, articular entre las fuerzas policiales provinciales y federales es una decisión, una vocación y una gestión que se lleva adelante y que no necesita más recurso para poder hacerlo. Articular los diferentes municipios con el gobierno provincial tampoco requiere de recursos, con lo cual hay mucho que se puede hacer mediante la coordinación y eficientizar lo que hay. Si se necesitan más recursos de móviles por ejemplo, más dotación de motos para tener una mayor operatividad y presencia en las calles, se necesita mayor formación en nuestra policía". Y sobre la necesidad de crear fiscalías para tratar temas juveniles, o que el sistema acusatorio actual aborde sobre los temas de los menores de 16 y 17 años punibles dijo que "el senado de la provincia votó un proyecto por unanimidad que es el nuevo código procesal penal juvenil. Ahora está en la cámara de diputados, y le vamos a pedir al gobernador que lo habilite para que se trate en sesiones extraordinarias en la cámara de diputados. Particularmente, sería un avance muy bueno. Los que tienen delitos que en su condena no son más de dos años no son punibles, pero si tienen más de dos años son punibles, entonces quien aborda la investigación y el enjuiciamiento es el juez de menores, o sea que está por fuera del Ministerio Público de la Acusación y el sistema acusatorio para los mayores de 18 años. El mismo podría tener fiscalías especializadas para el tema de los menores y podría tener jueces en investigación penal preparatoria que estén exclusivamente con el tema menores, pero primero habría que avanzar en esto".