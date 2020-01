Mary Eier: una rafaelina invitada a la "Expo Torta del Mar" en Mar del Plata

Tanto esfuerzo y dedicación, hoy se ve reflejado en una invitación que para Mary Eier representa algo más que hacer realidad un sueño.

Para la rafaelina, profesora de Porcelana Fría, es alcanzar un objetivo que tal vez nunca hubiese imaginado, aunque por su voluntad y compromiso, también estaba ilusionada con recibir esa distinción, que le permitirá exponer nada menos que en "Expo Torta del Mar".

El evento, que se desarrollará a lo largo de cuatro días, entre el 31 de enero y el 3 de febrero en el tradicional Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, es uno de los más promocionados de la actual temporada en la Costa Atlántica.

Mary, respondiendo a una invitación de LA OPINION, se acercó a la Redacción, para comentarnos sus sensaciones, pocos días antes de iniciarse una "experiencia maravillosa en lo personal", como lo definió, visiblemente emocionada.

Recordó que "hace muchos años que estoy trabajando en una especialidad que he abrazado con mucha pasión desde el primer día, y que felizmente, me otorga este privilegio de estar, junto a los mejores profesores de distintos lugares del país".

Mary, actualmente está dictando cursos de Nivel Inicial en El Obrador Espacio de Aprendizaje (América 897) y en Cosmo Cotillón (Bv. Santa Fe 1303); pero ya tiene previsto hacerlo el próximo año en Nivel Avanzado.

Nos comentó que "periódicamente viajo a realizar cursos de capacitación, con profesores muy reconocidos, para tratar de mejorar la técnica y estar siempre al tanto de las últimas novedades en un arte que tiene una creatividad ilimitada y se renueva permanentemente".

Agregó que "es un sacrificio, pero cuando se dan las posibilidades, siempre es bueno aprovecharlas, porque después las enseñanzas que se adquieren en estos cursos, son perfectamente aplicables en las clases que dicto en Rafaela".

Mary no puede disimular su entusiasmo por estar "ante una oportunidad única en Mar del Plata, donde ya me confirmaron que voy a participar, el sábado 1 de febrero, del programa 'Hágalo y Llévelo', que se llevará a cabo entre las 21:00 y las 23:00 en el Salón Rambla del Hotel Provincial".

Finalmente, para destacar la trascendencia de la "Expo Torta del Mar", que se realizará por primera vez en Mar del Plata, señaló que "fue declara de Interés Provincial y de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires".