Gauchito Gil: devoción en Argentina y otros países
21 de enero de 2020

Antonio Gil fue un gaucho trabajador rural, que tuvo un romance con una viuda adinerada.

Esto le hizo ganar el odio de los hermanos de la viuda y del jefe de la Policía local, quien había cortejado a esa misma mujer.

Como consecuencia del peligro que implicaba, Gil dejó el área y se alistó para pelear en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Luego de regresar, fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el opositor Partido Liberal, pero él desertó.

Dado que la deserción era delito, fue capturado, colgado de su pie en un árbol de espinillo, y degollado.

Antes de ser ejecutado, Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, quien estaba muy enfermo.

Al principio, el verdugo desconfió de él, pero cuando regresó a su hogar, el verdugo encontró a su hijo casi agonizando, desesperado, el verdugo le rezó a Gil y su hijo sanó milagrosamente.

El le dio al cuerpo de Gil un entierro apropiado, y las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario, que creció hasta hoy.

Se toma la tradición de envolver con banderas rojas o pintar de rojo los santuarios de veneración al Gauchito Gil, dado que es el color que caracteriza al Partido Autonomista en la provincia de Corrientes.



UNA SEGUNDA VERSION

Esta versión relata que Gil era un cuatrero que se congració con los pobres.

Reclutado para combatir en la Guerra de la Triple Alianza, desertó y fue perseguido. Cuando lo capturaron por los delitos que cometió, un comisario estaba a punto de dispararle debajo de un árbol, y el Gauchito Gil le dijo "No me mates, que ya va a llegar la carta de mi inocencia".

El comisario respondió "igual no te vas a salvar", y el Gauchito dijo "cuando llegue la carta vas a recibir la noticia de que tu hijo está muriendo por causa de una enfermedad. Cuando llegués rezá por mí y tu hijo se va a salvar, porque hoy vas a estar derramando la sangre de un inocente".

En esa época se creía que invocar la sangre de un inocente era milagroso. Al llegar a su casa en Mercedes, el comisario encontró a su hijo enfermo, rezó por él en nombre del Gauchito Gil y su hijo se curó.

El comisario volvió adonde estaba el cuerpo de Gauchito Gil y le pidió perdón.



LA TERCERA VERSION

Información a la que se accedió a través de Internet, permite acotar que el Gauchito Gil dirigía un grupo de matones autonomistas que iban de pueblo en pueblo saqueando, robando a los ricos y matando a todo liberal que se cruzara en su camino. Y fue capturado por un grupo de hombres del Partido Liberal y degollado cerca de Mercedes, Corrientes.



SANTUARIO Y CULTO

Actualmente, el santuario construido en un emplazamiento cercano al lugar de su muerte (ubicada a unos 8 kilómetros de la ciudad de Mercedes) recibe cientos de miles de peregrinos cada año, especialmente el 8 de enero, aniversario de la muerte de Gil.

Y su tumba está en el Cementerio de la Ciudad de Mercedes.

El culto del Gauchito Gil se ha extendido desde la provincia de Corrientes hacia el resto del país, observándose a lo largo de caminos urbanos y rurales, santuarios del Gauchito Gil caracterizados por poseer banderas y cintas rojas.

Fuera del país hay santuarios en Chile, en la carretera Austral, (Región de Aysén), en Uruguay en la ciudad de Mercedes,5 y en las afueras de la ciudad de Barcelona, España, en el kilómetro 5,5 de la ruta BP-5002.