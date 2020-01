Guido Pella empezó ganando en Australia Deportes 21 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El tenista argentino Guido Pella arrancó con un triunfo su participación en el Abierto de Australia al derrotar al local John Patrick Smith, mientras que el cordobés Juan Ignacio Londero perdió y los encuentros de Marco Trungelliti, Diego Schwartzman y Leonardo Mayer debieron ser postergados por lluvias.

Pella, 22º preclasificado en el primer Grand Slam del año, venció al australiano, que ingresó como invitado al torneo, con parciales de 6-3, 7-5 y 6-4.

"Por momentos estoy fuerte mentalmente y me cuido un montón, y en otros la tiro afuera. Lo físico en el tenis es esencial. Ese medio kilo, 300, 400 gramos de peso hacen la diferencia. Estoy pasando mucho hambre en los últimos días. Termino de comer y me quiero comer un chocolate. Dejé la Coca en los últimos dos o tres días, me cuesta un montón, pero ya estoy muy fino", comentó el bahiense sobre los momentos post pretemporada, en una entrevista con ESPN.

El próximo desafío para Pella será el francés Gregoire Barrere, número 82 del ránking ATP, quien derrotó al egipcio Mohamed Safwat por un ajustado 6-7 (10-12), 7-6 (7-1), 6-4 y 7-6 (7-5).

Otra suerte corrió en su debut el cordobés Juan Ignacio Londero, 52 del ránking, quien tras un comienzo prometedor, cayó finalmente frente al ruso Grigor Dimitrov (18°) por 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4.

En medio de la gravedad de los incendios que afectan hace varias semanas a varias regiones de Australia, las lluvias representan un alivio, pero también un dolor de cabeza para la organización.

Esta vez afectó directamente a tres argentinos, porque el santiagueño Marco Trungelliti (202°), que se metió en el cuadro principal desde la qualy, empezó su duelo ante el estadounidense Tennys Sandgren (100°), pero luego del primer game (0-1) fue suspendido.

La misma suerte corrieron los encuentros programados del mejor argentino rankeado, el porteño Diego Schwartzman (14°) y el correntino Leonardo Mayer (101°).

Es por eso que, en una jornada de locos que tiene 96 encuentros programados, ayer Mayer tenía previsto jugar en el segundo turno de la cancha 12 ante el estadounidense Tommy Paul (80°) y Schwartzman contra el sudafricano Lloyd Harris (72°) en la cancha 8.

Más tarde, de acuerdo al programa, Federico Delbonis (76°) iba a concretar su debut en el Abierto de Australia contra el portugués Joao Sousa (59°), en el cierre de las presencias de los jugadores argentinos en la primera ronda del Grand Slam que se disputa en la ciudad de Melbourne.