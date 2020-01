La Crema y un amistoso internacional Deportes 21 de enero de 2020 Redacción Por Este martes, 20 hs., el equipo de Walter Otta se medirá con Nacional de Montevideo, actual campeón uruguayo, en la localidad de Trinidad.

FOTO J. BARRERA NUEVA PRUEBA. / Atlético de Rafaela se mide hoy con Nacional de Montevideo, en Trinidad.

Atlético de Rafaela quiere afinar el equipo, y para eso necesita amistosos de alto vuelo. Así, organizó un partido ante Nacional de Montevideo para jugar este martes en la localidad uruguaya de Trinidad.



El amistoso se jugará hoy a las 20:00hs en el estadio Juan Antonio Lavalleja, en el Departamento de Flores. Estará en juego la Copa ‘Inclusión Trinidad” de la Intendencia Departamental de Flores, por los 70 años del C.N. de F de Flores.



La “Crema” jugó el sábado por la mañana su primer juego de verano en Paraná, con victoria 5-2 ante Patronato, descansó el domingo y ayer por la mañana retomó a los trabajos y posteriormente viajó. El plantel trabajó en el Lucio Casarín, debido a la lluvia, y luego del mismo se confirmaron los 20 convocados para este encuentro internacional.



Una vez terminado el encuentro, Atlético regresará a Rafaela, descansará el miércoles y el jueves retomará con la pretemporada. El otro partido en carpeta: el sábado 25, enfrentará a Brown de San Vicente en el estadio Monumental.



Todo para llegar bien al debut en el torneo de la Primera Nacional, el fin de semana del 7 de febrero ante Brown de Adrogué, en Alberdi.



Con respecto a los que estuvieron en Paraná, los que no estarán para este segundo partido son Joaquín Quinteros (dolor estomacal) y Juan Cruz Esquivel (molestia en un tobillo).



Los 20 futbolistas cremosos que viajaron a la localidad de Trinidad fueron: Nereo Fernández, Matías Tagliamonte, Maximiliano Paredes, Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez, Stéfano Brundo, Ignacio Liporace, Marcos Valor, Renso Pérez, Emiliano Romero, Reynaldo Alderete, Ángelo Martino, Enzo Copetti, Facundo Britos, Mauro Marconato, Junior Mendieta, Leonardo Acosta, Ijiel Protti y Denis Stracqualursi.



Si bien el DT, Walter Otta, no confirmó a alineación titular que pondrá en cancha, atendiendo a lo presentado ante el ‘Patrón’, en lo que fue el primer ensayo un probable equipo sería con: Nereo; Blondel, Niz, Rodríguez y Liporace; Pérez y Alderete; Acosta, Protti y Mendieta; Stracqualursi.



UN RIVAL DE JERARQUÍA



Nacional de Montevideo es el actual campeón del fútbol uruguayo. El equipo conducido por Gustavo Murúa se prepara para la temporada oficial 2020 en la que afrontará la Supercopa Uruguaya, el campeonato Uruguayo y también la Copa Libertadores.

El de hoy será su tercer juego de preparación, tras enfrentar al River de Marcelo Gallardo en el Campus de Maldonado (le ganó a penales tras igualar 4 a 4) y el pasado miércoles se midió con un combinado del interior de su país (selección de Florida) y lo goleó 5 a 0.

Para el segundo amistoso el DT del ‘Tricolor’ realizó cinco modificaciones en relación al XI inicial que utilizó para medirse con River.

Lautaro Partusatti, Joaquín Sosa, Felipe Carballo, Lucas Sanseviero y Thiago Vecino se metieron en el once.

Luego de jugar con Atlético, el ‘Bolso’ jugará dos partidos de entrenamiento ante Wanderers y Deportivo Maldonado los días jueves 23 y sábado 25 de enero. Luego de la Supercopa Uruguaya (vs Liverpool), Nacional viajará a Japón para enfrentar al Omiya Ardija por la Saitama City Cup el 9 de febrero en el NACK5 Stadium Omiya.



Posibles formaciones:



Nacional de Montevideo: Luis Mejía; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Matías Viña; Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Brian Ocampo y Rafael García; Matías Castro, Gonzalo Bergessio. DT: Gustavo Munúa.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez y Reinaldo Alderete; Leonardo Acosta, Ijiel Protti y Junior Mendieta; Denis Stracqualursi. DT: Walter Otta.