Nacho Pussetto tuvo su debut y en cinco minutos fue ídolo

El ex Atlético de Rafaela, Ignacio Pussetto disfrutó de un debut a toda orquesta en su nuevo club, el Watford de Inglaterra, aunque no tanto por haber marcado algún gol, sino por el que evitó. El ex delantero surgido de la 'Crema' entró a los 88 minutos en el 0-0 frente a Tottenham y fue vital al sacar, a los 93, una pelota sobre la línea que hubiese significado el gol del triunfo de los londinenses. La jugada tuvo que ser revisada en el VAR y se determinó que la pelota, impulsada por Erik Lamela, no ingresó totalmente ya que menos de un centímetro estaba todavía sobre la línea cuando Pussetto la despejó.

Watford, que con el punto se mantiene fuera de puestos de descenso y donde milita el ex River Roberto Pereyra (ingresó a los 78), compró a Pussetto hace una semana a Udinese por 20 millones de dólares. Por su parte, el Tottenham de José Mourinho, que busca clasificar a alguna copa europea, contó con la buena participación del arquero Paulo Gazzaniga, quien atajó un penal a los 69 (además, fue titular Giovani Lo Celso).

En otro de los encuentros, Sergio Agüero marcó un doblete para Manchester City en el empate 2-2 frente a Crystal Palace y llegó a los 179 goles en la Premier League, superando en la tabla histórica de goleadores al ex volante Frank Lampard (178).

Los de Josep Guardiola quedaron a 16 puntos del líder Liverpool (que tiene 64 unidades, fruto de 21 triunfos y un empate en 22 presentaciones).