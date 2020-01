"Unas 26 toneladas mensuales de este material ingresan al complejo" Locales 19 de enero de 2020 Redacción Por La Secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, se refirió a la campaña de neumáticos que el Municipio lanzó junto a 15 comerciantes de la ciudad.

MARIA PAZ CARUSO. A cargo de la secretaría de Ambiente y Movilidad del Municipio local.

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, la Secretaría de Ambiente y Movilidad y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, en conjunto con más de 15 comerciantes de neumáticos de la ciudad, continúan trabajando en la Campaña de Consumidor Responsable, para concientizar a los usuarios sobre el destino de los neumáticos que se cambian y quedan en desuso.

Una campaña que intenta buscar soluciones locales para el tratamiento de residuos, y que sigue siendo un aspecto fundamental en pos de generar valor y el crecimiento de mano de obra a nivel local en el Complejo Ambiental de la ciudad.

En ese sentido, los comercios que trabajan con este material, se suman al compromiso ambiental en la ciudad y ofician de mediadores, para asegurar el acopio en el Complejo Ambiental de Rafaela y su posterior envío a plantas de tratamiento habilitadas.

"Todo comenzó con una cuestión tributaria, ya que desde el Complejo Ambiental identificamos el problema, que es la disposición de los neumáticos que, como todos los veranos, ocupa un gran volumen, ya que no se le puede dar dispositivo en el Relleno Sanitario y necesita un tratamiento específico. Es por eso que vimos que el lugar seguro era una planta habilitada en la ciudad de Buenos Aires, o en Santa Fe mismo", explicó en primera instancia la secretaria de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad de Rafaela, María Paz Caruso.

Además, dijo que "esto implica que el canon de ingreso, todos los privados que ingresan sus residuos en el complejo ambiental pagan por ese servicio, sea diferenciado ya que el destino es otro. Recordemos que los que ingresan residuos recuperables tienen un costo y al ser diferenciado es mucho menor que cualquier recibo mezclado que va siempre al Relleno Sanitario", dijo Caruso.



TRATATIVAS

"Cuando los comerciantes de neumáticos vieron ese nuevo ítem en la tributaria nos llamaron y nos interrogaron de por qué era necesario hacer ese pago diferenciado, cuál era la problemática, y por eso nos fuimos juntando con ellos donde explicamos que alrededor de 26 toneladas mensuales de este material ingresan al complejo, que el Municipio los acopia, que esto implica los riesgos que tienen los neumáticos, que fomentamos que la gente los ponga en forma segura, ya que en el hogar puede acumular agua y demás. Nos pusimos de acuerdo, se hizo una modificación en el monto porque encontramos una planta que no nos cobraba la recepción, sino que solamente había que pagar el traslado y todo lo que implica el acopio, por lo que desde agosto del año pasado estamos trabajando con ellos, escuchando sus planteos, concientizando a la gente y por eso está esta campaña de Consumidor Responsable, con la idea de trasladarlo a otros servicios y marcando el concepto como ciudadanos que contratamos diversidad de servicios", mencionó Paz Caruso.

De esta manera, buscan concientizar y promover líneas de acción concretas por parte de la ciudadanía. Para esto, locales de cubiertas, se comprometieron a recibir los neumáticos y enviarlos al Complejo Ambiental, para que sean enviados a una planta de tratamiento, que los procesa para que puedan reutilizarse, por ejemplo para hacer hormigón o césped sintético.

"A fines de noviembre de 2019 definimos esta campaña, se involucraron los comerciantes de neumáticos, junto con el CCIRR y vamos a tratar de llegar a distintos espacios con este concepto que implica que no solamente que en nuestras casas separemos los residuos, como pasa con el 80% de los vecinos, sino que en toda la ciudad y en todos los ámbitos", marcó la funcionara y añadió que "planteamos que los comerciantes sean una especie de mediadores, para llamarlos de alguna manera, para retener el neumático, dejarlo ahí, y llevarlos al Complejo Ambiental que hoy es el único sitio habilitado en la ciudad de Rafaela para recibirlo. Lo mejor es tener en cuenta que los vendedores de neumáticos ya le prestarían ese servicio también y nosotros cumplir con la trazabilidad, tener el recorrido de ese neumático", dijo.

Vale mencionar que cuando es particular, llevar el neumático al Complejo Ambiental no tendría costos. La estación de residuos clasificados, frente al predio del cementerio, con los contenedores, es sólo para uso de vecinos, no de actividades industriales. El resto debe dirigirse al Complejo Ambiental.

Caruso señaló “el trabajo conjunto con los comercios y la participación ciudadana son pilares fundamentales en esta campaña. Si los neumáticos no se disponen correctamente, pueden generar focos de contaminación, proliferación de insectos, suciedad en lotes baldíos y caminos rurales, y desde el municipio queremos evitar estas cuestiones que afectan la salud y el ambiente, y potenciar la reutilización” y agregó “hace meses venimos manteniendo reuniones con los comerciantes y en conjunto hemos propuesto esta campaña. La ordenanza tributaria establece un costo específico para este tipo de material. Esto el comerciante lo debe abonar. Actualmente no lo podemos tratar en la ciudad y se envía a un sitio habilitado, pero la idea es que en un futuro este tratamiento se pueda hacer en Rafaela", finalizó.